İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliği için 30 bin bekçi ve 50 bin güvenlik korucusundan yararlanılacağını, bekçilerin çalışma saatlerini belirleme yetkisinin 81 il valisine devredildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırıların ardından okul güvenliği toplantıları valilerin koordinasyonunda her ayın ilk haftası düzenli olarak yapılacak ve her okulda güvenlik kurulu oluşturulacak.

Çiftçi, ülke genelinde 75 bin okul bulunduğunu belirterek her okula iki polis verilmesinin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

1 Ocak-16 Nisan 2026 tarihleri arasında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 15 bin 815 operasyon yapıldı ve 13 bin 247 kişi tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasının Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yürütüldüğü ve tüm delillerin yeniden değerlendirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazete ve televizyonların temsilcileriyle bir araya geldi ve güncel olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Mustafa Çiftçi, okul güvenliğine bekçi ve güvenlik korucusu desteğinin geleceğini açıkladı. Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 30 bin bekçi bulunduğunu, bu bekçilerin güneş battıktan sonra görev yaptığını söyledi. Bekçilerin gece dışında çalışma yetkisinin İçişleri Bakanına verildiğini kaydeden Çiftçi "Ben bu yetkimi 81 il valimize devrettim. Bunların çalışma saatlerini belirleme yetkisi artık il valilerimizde" diye konuştu. Mustafa Çiftçi, hem bekçilerin hem de 50 bin güvenlik korucusu bulunduğunu, terörsüz Türkiye'de bu köy korucularının valilerin veya jandarmanın uygun göreceği yerlerde faydalanılmaya başlandığını açıkladı.

Mustafa Çiftçi, şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluk alanına giriyor ama genel bütçeden okullara güvenlik görevlisi konusunda bir kadro verilebilir. Hizmet alımı şeklinde değerlendirilebilir, yani istihdam edilebilir. Uzun zamandır yürürlükte olan okullarda mevcut risk analizine göre yılda iki kez toplantı yapılan bir uygulama var. Burada risk analizi ağırlıklı olarak okulun bulunduğu semtteki sosyo kültürel ve ekonomik ortama asayiş olaylarına göre şekilleniyordu. Kahramanmaraş'ta saldırının yaşandığı olay, bu risk analizine göre risksiz gruptaydı. Şimdi bu yeni düzenlemeyle, risk analizini sil baştan yapıyoruz. Risk faktörüne öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımı koyuyoruz." "Birinci derece ve ikinci derece riskli olan okullarımızda zaten polisimiz var bizim. Üçüncü ve dördüncü derecede riskli olan okullarda da koordinasyon görevlilerimiz var. Yani bir sorun olduğunda, problem olduğunda irtibata geçilen kişiler mevcut. Bir yandan okul polisimizle, bir yandan gece bekçilerimizle, onların çalışma saatlerini değiştirerek, güvenlik korucularımızla, belki Milli Eğitim Bakanlığı'na verilecek olan güvenlik kadrolarıyla bu iş biraz daha sürdürülebilir hale gelir. Ama şu mevcut haliyle bizim her okula iki polis vermemiz sürdürülebilir değil. Ülke genelinde 75 bin okul var. 150.000 kişiyi de orada çalıştırmamız uzun vadede sürdürülebilir değil."