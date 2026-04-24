Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı: Beşiktaş - Konyaspor, Gençlerbirliği - Trabzonspor...

TFF, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final maç tarihlerini ve saatlerini duyurdu. Beşiktaş - Konyaspor ve Gençlerbirliği - Trabzonspor eşleşmelerinde düdük 5 Mayıs Salı ve 13 Mayıs Çarşamba günü çalacak. İşte Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği ZTK'da dev maç programı ve stat bilgileri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı: Beşiktaş - Konyaspor, Gençlerbirliği - Trabzonspor...
  • Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç programını duyurdu.
  • Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki ilk yarı final mücadelesi 5 Mayıs Salı günü Beşiktaş Park'ta oynanacak.
  • Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasındaki diğer yarı final karşılaşması 13 Mayıs Çarşamba günü Eryaman Stadı'nda yapılacak.
  • Beşiktaş Park Stadyumu'nun 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali hazırlıkları kapsamında 10 Mayıs'ta UEFA'ya teslim edilecek olması nedeniyle Beşiktaş'ın maçı 5 Mayıs'a planlandı.
  • Yarı final müsabakaları Turkuvaz Medya tarafından yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı: Beşiktaş - Konyaspor, Gençlerbirliği - Trabzonspor...-2

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı:

5 MAYIS SALI
20.30: Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor (Beşiktaş Park)

13 MAYIS ÇARŞAMBA
20.30: Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman Stadı)

Konuya ilişkin TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır. Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs itibarıyla UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş Kulübü'nün ev sahipliğinde oynanacak olan yarı final müsabakası, daha önce ilan edildiği üzere 5 Mayıs 2026 Salı gününe planlanmıştır.

