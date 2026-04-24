İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı:



5 MAYIS SALI

20.30: Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor (Beşiktaş Park)

13 MAYIS ÇARŞAMBA

20.30: Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman Stadı)

Konuya ilişkin TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır. Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs itibarıyla UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş Kulübü'nün ev sahipliğinde oynanacak olan yarı final müsabakası, daha önce ilan edildiği üzere 5 Mayıs 2026 Salı gününe planlanmıştır.