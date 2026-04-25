Adalet Bakanlığı, yıllardır raflarda bekleyen faili meçhul dosyaları yeniden açarak Türkiye genelinde büyük bir adalet operasyonu başlatıyor.

75 İLDE TOPLAMDA 638 KRİTİK DOSYA MERCEK ALTINA ALINDI

Yeni kurulan özel birim, aralarında Gülistan Doku davasının da bulunduğu 75 ildeki 638 kritik dosyayı teknik ve kriminal verilerle sil baştan mercek altına alıyor.



Yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, toplum vicdanında derin izler bırakan kasten öldürme ve kayıp şahıs olaylarını "farklı bir gözle" incelemeye başladı. Yapılan ilk tespitlere göre, ülke genelindeki 75 ilde bulunan 638 dosya ve 693 maktul yönünden kapsamlı analiz süreci başlatıldı.



Bu özel birim, özellikle kadın ve çocuk cinayetleri dahil "Gülistan Doku soruşturması" gibi kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul olayların aydınlatılması için kurumsal kapasiteyi en üst seviyeye taşıyacak ve başsavcılıklarla yakından koordinasyon kuracak.



TÜRKİYE'NİN FAİLİ MEÇHUL HARİTASI ÇIKARTILDI: LİSTE BAŞI İZMİR

Bakanlık kaynaklarından elde edilen verilere göre, toplumda büyük yankı uyandırabilecek nitelikteki faili meçhul cinayetler ve maktül vakaları ülke genelinde tek tek derlendi. İlk etapta 75 ilde toplam 638 dosya ve 693 maktul için inceleme başlatıldı. Bakanlığın verilerine göre, inceleme kapsamına alınan dosya ve maktul sayılarında bazı iller yoğunluklarıyla dikkat çekiyor.

İLK 5 İL

Listede Tekirdağ 29 dosya ve 31 maktul ile dikkat çekerken; Malatya 24 dosya ve 24 maktul , Kahramanmaraş 19 dosya ve 21 maktul ve Çanakkale 17 dosya ve 28 maktul ile yüksek sayılara sahip öncelikli iller arasında bulunuyor.



İlk 15 ili tamamlayan; Bursa 16 dosya ve 18 maktul , Düzce 16 dosya ve 18 maktul , Diyarbakır 17 dosya ve 18 maktul , Uşak 15 dosya ve 17 maktul , Elazığ 15 dosya ve 15 maktul ve Kütahya 15 dosya ve 15 maktul illerindeki faili meçhul vakalar; adaletin tecellisi ve cezasızlıkla mücadele vizyonu doğrultusunda titizlikle mercek altına alınacak. Ankara ve İstanbul illeri gibi metropollerde ise önem arz eden 10'ar dosya ve 10'ar maktul yönünden incelemeler yürütülecek.

İl Adı Dosya Sayısı Maktul Sayısı İZMİR 49 51 SAKARYA 34 35 TRABZON 30 31 GİRESUN 29 32 TOKAT 29 32 TEKİRDAĞ 29 31 MALATYA 24 24 KAHRAMANMARAŞ 19 21 ÇANAKKALE 17 28 BURSA 16 18 DÜZCE 16 18 DİYARBAKIR 17 18 UŞAK 15 17 ELAZIĞ 15 15 KÜTAHYA 15 15 BALIKESİR 13 15 YOZGAT 13 13 MANİSA 12 13 YALOVA 11 13 GAZİANTEP 10 12 ANKARA 10 10 İSTANBUL 10 10 KASTAMONU 10 10 KIRŞEHİR 10 10 ZONGULDAK 10 10 KARAMAN 7 10 NEVŞEHİR 7 9 AFYONKARAHİSAR 8 8 KONYA 8 8 ADANA 4 7 RİZE 7 7 VAN 6 7 SİNOP 3 6 SİİRT 6 6 KARS 5 5 KOCAELİ 5 5 MUŞ 5 5 SAMSUN 5 5 KIRIKKALE 4 5 TUNCELİ 4 5 AYDIN 3 4 OSMANİYE 3 4 AKSARAY 4 4 AMASYA 4 4 ARTVİN 4 4 BAYBURT 4 4 GÜMÜŞHANE 4 4 KAYSERİ 4 4 MARDİN 4 4 ŞANLIURFA 4 4 ADIYAMAN 3 3 AĞRI 3 3 ANTALYA 3 3 ÇANKIRI 3 3 ESKİŞEHİR 3 3 HAKKARİ 3 3 KARABÜK 3 3

ADALET BAKANLIĞI SİSTEMATİK İNCELEME YAPACAK VE KOORDİNASYON YÜRÜTECEK

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, sadece dosya incelemekle kalmayıp Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde derdest bulunan dosyaların sistematik şekilde analiz edilmesini sağlayacak yöntemler de geliştiriyor. Edinilen bilgiye göre suçların cezasız kalmaması adına teknik, kriminal ve analitik yöntemler konusunda rehberlik yapılarak, ilgili kurumlar arasında güçlü bir bilgi akışı tesis edilecek.



Bu sayede Yeni dönemde "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı", yıllardır çözülemeyen dosyalar için kritik rol üstlenecek. Bu birim, delil yetersizliği veya karartılması nedeniyle sonuçlandırılamayan dosyaları yeniden mercek altına alacak. Cumhuriyet başsavcılıklarında bulunan faili meçhul dosyalar sistematik şekilde incelenecek, böylece cezasızlık algısının önüne geçilmesi ve kamu vicdanının rahatlatılması hedefleniyor.



ADALET BAKANI GÜRLEK:

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaların yeniden mercek altına alındığını belirtti.

"Bu çerçevede faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkardık." ifadelerini kullanan Akın Gürle, "Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz taramalar neticesinde, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme sürecini başlattık. Delile dayalı, titiz analiz ve güçlü koordinasyon ile cezasızlığa geçit vermeyeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak, her bir dosyada hakikati ortaya çıkarmak ve milletin vicdanını rahatlatmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Gürlek, "Adaletin tecellisi için suçun ve suçlunun izini sürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.