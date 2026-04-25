75 ilde 638 faili meçhul dosya raftan iniyor! Liste başı İzmir

Adalet Bakanlığı, toplum vicdanını yaralayan faili meçhul dosyalar için tarihi bir "harekat" başlattı. Yeni kurulan "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı", 638 kritik dosyayı "farklı bir gözle" incelemek üzere raftan indirdi. 75 ili kapsayan soruşturmada İzmir 49 dosyayla listenin başında yer alırken; kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere tüm maktuller için adalet süreci sil baştan analiz edilecek.

Adalet Bakanlığı, yıllardır raflarda bekleyen faili meçhul dosyaları yeniden açarak Türkiye genelinde büyük bir adalet operasyonu başlatıyor.

75 İLDE TOPLAMDA 638 KRİTİK DOSYA MERCEK ALTINA ALINDI

Yeni kurulan özel birim, aralarında Gülistan Doku davasının da bulunduğu 75 ildeki 638 kritik dosyayı teknik ve kriminal verilerle sil baştan mercek altına alıyor.

Yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, toplum vicdanında derin izler bırakan kasten öldürme ve kayıp şahıs olaylarını "farklı bir gözle" incelemeye başladı. Yapılan ilk tespitlere göre, ülke genelindeki 75 ilde bulunan 638 dosya ve 693 maktul yönünden kapsamlı analiz süreci başlatıldı.

Bu özel birim, özellikle kadın ve çocuk cinayetleri dahil "Gülistan Doku soruşturması" gibi kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul olayların aydınlatılması için kurumsal kapasiteyi en üst seviyeye taşıyacak ve başsavcılıklarla yakından koordinasyon kuracak.

TÜRKİYE'NİN FAİLİ MEÇHUL HARİTASI ÇIKARTILDI: LİSTE BAŞI İZMİR
Bakanlık kaynaklarından elde edilen verilere göre, toplumda büyük yankı uyandırabilecek nitelikteki faili meçhul cinayetler ve maktül vakaları ülke genelinde tek tek derlendi. İlk etapta 75 ilde toplam 638 dosya ve 693 maktul için inceleme başlatıldı. Bakanlığın verilerine göre, inceleme kapsamına alınan dosya ve maktul sayılarında bazı iller yoğunluklarıyla dikkat çekiyor.

İLK 5 İL

  • İzmir: 49 dosya ve 51 maktul
  • Sakarya: 34 dosya ve 35 maktul
  • Trabzon: 30 dosya ve 31 maktul
  • Giresun: 29 dosya ve 32 maktul
  • Tokat: 29 dosya ve 32 maktul

Listede Tekirdağ 29 dosya ve 31 maktul ile dikkat çekerken; Malatya 24 dosya ve 24 maktul , Kahramanmaraş 19 dosya ve 21 maktul ve Çanakkale 17 dosya ve 28 maktul ile yüksek sayılara sahip öncelikli iller arasında bulunuyor.

İlk 15 ili tamamlayan; Bursa 16 dosya ve 18 maktul , Düzce 16 dosya ve 18 maktul , Diyarbakır 17 dosya ve 18 maktul , Uşak 15 dosya ve 17 maktul , Elazığ 15 dosya ve 15 maktul ve Kütahya 15 dosya ve 15 maktul illerindeki faili meçhul vakalar; adaletin tecellisi ve cezasızlıkla mücadele vizyonu doğrultusunda titizlikle mercek altına alınacak. Ankara ve İstanbul illeri gibi metropollerde ise önem arz eden 10'ar dosya ve 10'ar maktul yönünden incelemeler yürütülecek.

İl AdıDosya SayısıMaktul Sayısı
İZMİR4951
SAKARYA3435
TRABZON3031
GİRESUN2932
TOKAT2932
TEKİRDAĞ2931
MALATYA2424
KAHRAMANMARAŞ1921
ÇANAKKALE1728
BURSA1618
DÜZCE1618
DİYARBAKIR1718
UŞAK1517
ELAZIĞ1515
KÜTAHYA1515
BALIKESİR1315
YOZGAT1313
MANİSA1213
YALOVA1113
GAZİANTEP1012
ANKARA1010
İSTANBUL1010
KASTAMONU1010
KIRŞEHİR1010
ZONGULDAK1010
KARAMAN710
NEVŞEHİR79
AFYONKARAHİSAR88
KONYA88
ADANA47
RİZE77
VAN67
SİNOP36
SİİRT66
KARS55
KOCAELİ55
MUŞ55
SAMSUN55
KIRIKKALE45
TUNCELİ45
AYDIN34
OSMANİYE34
AKSARAY44
AMASYA44
ARTVİN44
BAYBURT44
GÜMÜŞHANE44
KAYSERİ44
MARDİN44
ŞANLIURFA44
ADIYAMAN33
AĞRI33
ANTALYA33
ÇANKIRI33
ESKİŞEHİR33
HAKKARİ33
KARABÜK33

ADALET BAKANLIĞI SİSTEMATİK İNCELEME YAPACAK VE KOORDİNASYON YÜRÜTECEK
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, sadece dosya incelemekle kalmayıp Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde derdest bulunan dosyaların sistematik şekilde analiz edilmesini sağlayacak yöntemler de geliştiriyor. Edinilen bilgiye göre suçların cezasız kalmaması adına teknik, kriminal ve analitik yöntemler konusunda rehberlik yapılarak, ilgili kurumlar arasında güçlü bir bilgi akışı tesis edilecek.

Bu sayede Yeni dönemde "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı", yıllardır çözülemeyen dosyalar için kritik rol üstlenecek. Bu birim, delil yetersizliği veya karartılması nedeniyle sonuçlandırılamayan dosyaları yeniden mercek altına alacak. Cumhuriyet başsavcılıklarında bulunan faili meçhul dosyalar sistematik şekilde incelenecek, böylece cezasızlık algısının önüne geçilmesi ve kamu vicdanının rahatlatılması hedefleniyor.

ADALET BAKANI GÜRLEK:
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaların yeniden mercek altına alındığını belirtti.

"Bu çerçevede faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkardık." ifadelerini kullanan Akın Gürle, "Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz taramalar neticesinde, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme sürecini başlattık. Delile dayalı, titiz analiz ve güçlü koordinasyon ile cezasızlığa geçit vermeyeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak, her bir dosyada hakikati ortaya çıkarmak ve milletin vicdanını rahatlatmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Gürlek, "Adaletin tecellisi için suçun ve suçlunun izini sürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

