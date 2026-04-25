Gaziantep'te Müge Anlı programıyla tanınan ve sosyal medyada "Cin Ali" lakabıyla bilinen Ali Bal'ı boğazından bıçaklayarak öldüren 14 yaşındaki kızı E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI
Kan donduran olay, dün Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sosyal medyada "Cin Ali" lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Ali Bal ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.B., babasını bıçakladı. Boynundan ağır yaralanan Ali Bal için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ali Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU
Olayın ardından 14 yaşındaki E.B.'nin Yeşilvadi Polis Karakolu'na giderek teslim olduğu öğrenildi. Ali Bal'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, burada tamamlanan işlemlerin ardından defnedildi.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI
Cinayet sonrası gözaltına alınan E.B., emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Küçük kız, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MÜGE ANLI'DAKİ DOSYAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Ali Bal'ın adı daha önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen bir dosyada da gündeme gelmişti. Sosyal medyada "Cin Ali" olarak tanınan Bal, programda işlenen "Kayıp Ali Yanıç" dosyasıyla kamuoyunun dikkatini çekmişti.