



BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

Kan donduran olay, dün Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sosyal medyada "Cin Ali" lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Ali Bal ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.B., babasını bıçakladı. Boynundan ağır yaralanan Ali Bal için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ali Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.