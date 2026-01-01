Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa yarı final maçına bir forvet yetiştirmek isteyen Trabzonspor'da hedefteki ilk isim Umut Nayir. Hem tecrübeli hem kısa sürede uyum sağlayacak bir kimlik olarak bakılan Konyasporlu futbolcu için Trabzonspor şartları zorluyor. Karadeniz ekibinin Konyaspor'a yaptığı son teklifin Umut'a karşılık Olaigbe'nin kiralanması önerisi oldu. Görüşmelerde satın alma opsiyonu ve Olaigbe'nin 6 aylık maaş ödemesi üzerinde görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Ancak yeşilbeyazlı kulübün bu teklife olumlu bakmadığı ve Olaigbe'nin haricinde Cihan Çanak veya Ozan Tufan'dan birini daha istediği ifade ediliyor.

