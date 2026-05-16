MSB’den seferberlik emri açıklaması: Tatbikat mesajı gönderildi
Milli Savunma Bakanlığı, bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği yönündeki paylaşımlara açıklık getirdi. Bakanlık, mesajların eylül-ekim aylarında yapılacak “2026 Yıldırım Serisi” seferberlik tatbikatları kapsamında 7 bin 686 yedek personele gönderildiğini bildirdi.
Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında, vatandaşlara seferberlik emri gönderildiğine ilişkin paylaşımlar yapıldı. Kısa sürede gündem olan iddialar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.
MSB açıklamasında, söz konusu mesajların olağan dışı bir durumdan kaynaklanmadığı, planlı tatbikat süreci kapsamında ilgili personele gönderildiği belirtildi.
"HER YIL RUTİN OLARAK İCRA EDİLİYOR"
Bakanlık açıklamasında, Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları'nın her yıl rutin olarak icra edilen planlı faaliyetler olduğuna dikkat çekildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medyada vatandaşlarımızın bazılarına seferberlik emri gönderildiği yönünde paylaşımlar yapılmaktadır. Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları her yıl rutin olarak icra edilmektedir. 2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir."
7 BİN 686 YEDEK PERSONEL KATILACAK
MSB, 2026 Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları'nın eylül-ekim ayları içerisinde yapılacağını bildirdi. Tatbikatlara toplam 7 bin 686 yedek personelin katılacağı açıklandı.
Bakanlık, tatbikatlarda görevlendirilen personele önceden bilgilendirme yapıldığını da duyurdu.
MESAJLAR 15 MAYIS'TA GÖNDERİLDİ
Açıklamada, sonbaharda gerçekleştirilecek tatbikatlar için görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde bilgilendirme mesajı gönderildiği kaydedildi.
MSB, mesajların sistemde kayıtlı mobil telefonlara iletildiğini belirterek, sosyal medyada "seferberlik emri" şeklinde gündeme gelen paylaşımların rutin tatbikat bilgilendirmesi kapsamında olduğunu vurguladı.