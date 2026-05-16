MSB’den seferberlik emri açıklaması: Tatbikat mesajı gönderildi

"HER YIL RUTİN OLARAK İCRA EDİLİYOR"

Bakanlık açıklamasında, Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları'nın her yıl rutin olarak icra edilen planlı faaliyetler olduğuna dikkat çekildi.

"Sosyal medyada vatandaşlarımızın bazılarına seferberlik emri gönderildiği yönünde paylaşımlar yapılmaktadır. Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları her yıl rutin olarak icra edilmektedir. 2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir."