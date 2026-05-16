Gülistan Doku dosyasında başhekim detayı! PTS detayı ortaya çıktı
Gülistan Doku dosyasında yıllar sonra dengeleri değiştiren başhekim detayı ortaya çıktı. Ailenin avukatı Ali Çimen, dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir’in aracının Gülistan’ın son görüldüğü bölgeden geçtiğine dair PTS kayıtları bulunduğunu belirterek, Özdemir’in artık yalnızca “örtbas” değil, “insan öldürme” şüphesiyle de sorumlu hale geldiğini söyledi.
Hızlı Özet Göster
- Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun talimatıyla 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması yeniden açıldı ve kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştürüldü.
- Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı kasten öldürme suçundan tutuklandı.
- Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel suç delillerini yok etme, bilişim sistemindeki verileri bozma ve resmi belgeyi gizlemek suçlarından tutuklandı.
- Nisan ayında düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı, ABD'de bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
- Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 30 kişilik özel ekip Başsavcı Ebru Cansu'nun koordinasyonunda Gülistan Doku'nun cansız bedenini aramak için çalışmalarını sürdürüyor.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan ve yıllar sonra dosyası "cinayet" şüphesiyle yeniden ele alınan Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in aracının, Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçtiğine dair PTS kayıtları bulunduğunu açıkladı. Çimen, Özdemir'in artık yalnızca "örtbas" değil, "insan öldürme" şüphesi bakımından da sorumlu hale geldiğini söyledi.
BAŞHEKİM DETAYI DOSYADA YENİ PERDE AÇTI
Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihine ilişkin soruşturmada PTS kayıtları yeniden mercek altına alındı. Ailenin avukatı Ali Çimen, dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir'in aracının Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçtiğini gösteren kayıtların bulunduğunu belirtti.
Çimen, "Gülistan'ın en son görüldüğü tarih 5 Ocak 2020. Erdoğan Elaldı, Çağdaş Özdemir, Şükrü Eroğlu, Mustafa Türkay Sonel, Umut Altaş, hepsi 5 Ocak 2020 günü adeta Gülistan'ın bulunduğu yere yönelik olarak bir hareketlenme içinde olduklarını biz anlıyoruz." dedi.
Avukat Çimen, Çağdaş Özdemir'e ilişkin suçlamanın artık yalnızca delillerin gizlenmesi boyutunda değerlendirilmediğini belirterek, "Çağdaş Özdemir de artık örtbastan ziyade Gülistan'a yönelik olarak gerçekleşen insan öldürme olayından da sorumlu hale geliyor." ifadelerini kullandı.
KAYIP DOSYASI CİNAYET SORUŞTURMASINA DÖNDÜ
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yıllar sonra kritik bir süreç başladı. HSK kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Başsavcı Ebru Cansu'nun talimatıyla dosya yeniden açıldı, özel ekip kuruldu ve soruşturma "kayıp" dosyasından "cinayet" şüphesine dönüştü.
Soruşturmanın genişletilmesiyle dosyaya bazı şüpheliler eklendi. HTS ve PTS kayıtları üzerinden yapılan çalışmaların ardından operasyon süreci başlatıldı. Cinayet şüphesiyle 14, 17 ve 24 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olarak yer alan ve ABD'de bulunduğu belirtilen Umut Altaş hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldı.
KADIN BAŞSAVCI DOSYAYI RAFTAN İNDİRDİ
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan ve Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başladıktan sonra Gülistan Doku dosyasını yeniden incelemeye aldı.
Başsavcı Cansu'nun talimatıyla kamuoyunun yıllardır yakından takip ettiği dosya baştan ele alındı. Soruşturma kapsamında "Jandarma Dedektifleri" olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri'nden oluşan özel ekip kuruldu.
700 SAATLİK GÖRÜNTÜ SANİYE SANİYE İNCELENDİ
Özel ekip, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ile PTS kayıtlarını topladı.
Dosyaya, Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplam 70 KGYS ve güvenlik kamerasına ait ek 700 saatlik görüntü girdi.
Gülistan'ın kaybolmadan önce eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiği, kafeden ne zaman ayrılıp öğretmenine gittiği de görüntüler üzerinden tespit edildi. Başsavcılık ve özel ekip, görüntüleri saniye saniye inceleyerek Gülistan'ın akıbetine ilişkin yeni izleri araştırdı.
ESKİ VALİNİN OĞLU TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasında Gülistan Doku'ya son teması bulunduğu belirlenen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu ise "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan tutuklandı.
Ferhat Güven de Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle "yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DÖNEMİN VALİSİ DE CEZAEVİNDE
Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir başka gelişme de hastane kayıtlarına ilişkin yaşandı. Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi'ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçundan tutuklandı.
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından tutuklandı.
Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu olduğu belirtilen S.G. ve S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E. de adli kontrolle serbest kaldı.
7 TUTUKLU ERZURUM'A NAKLEDİLDİ
Soruşturma kapsamında Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa Türkay Sonel, Şükrü Eroğlu, Gökhan Ertok, Zeinal Abarakov, Engin Yücer, Cemile Yücer ve Erdoğan Elaldı, Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.
Nakil kararının Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmayla bağlantılı olduğu belirtildi.
GÜLİSTAN'IN CANSIZ BEDENİ ARANIYOR
Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşılması için arama çalışmaları da yeniden yoğunlaştırıldı. Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri son teknoloji cihazlarla Tunceli'ye sevk edildi.
JAK ekipleri ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun koordinasyonu ve katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor.