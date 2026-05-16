Gülistan Doku dosyasında başhekim detayı! PTS detayı ortaya çıktı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun talimatıyla 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması yeniden açıldı ve kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştürüldü.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel suç delillerini yok etme, bilişim sistemindeki verileri bozma ve resmi belgeyi gizlemek suçlarından tutuklandı.

Nisan ayında düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı, ABD'de bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 30 kişilik özel ekip Başsavcı Ebru Cansu'nun koordinasyonunda Gülistan Doku'nun cansız bedenini aramak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan ve yıllar sonra dosyası "cinayet" şüphesiyle yeniden ele alınan Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in aracının, Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçtiğine dair PTS kayıtları bulunduğunu açıkladı. Çimen, Özdemir'in artık yalnızca "örtbas" değil, "insan öldürme" şüphesi bakımından da sorumlu hale geldiğini söyledi.

BAŞHEKİM DETAYI DOSYADA YENİ PERDE AÇTI Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihine ilişkin soruşturmada PTS kayıtları yeniden mercek altına alındı. Ailenin avukatı Ali Çimen, dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir'in aracının Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçtiğini gösteren kayıtların bulunduğunu belirtti. Çimen, "Gülistan'ın en son görüldüğü tarih 5 Ocak 2020. Erdoğan Elaldı, Çağdaş Özdemir, Şükrü Eroğlu, Mustafa Türkay Sonel, Umut Altaş, hepsi 5 Ocak 2020 günü adeta Gülistan'ın bulunduğu yere yönelik olarak bir hareketlenme içinde olduklarını biz anlıyoruz." dedi. Avukat Çimen, Çağdaş Özdemir'e ilişkin suçlamanın artık yalnızca delillerin gizlenmesi boyutunda değerlendirilmediğini belirterek, "Çağdaş Özdemir de artık örtbastan ziyade Gülistan'a yönelik olarak gerçekleşen insan öldürme olayından da sorumlu hale geliyor." ifadelerini kullandı.