Galatasaray top kapma canavarı buldu! Menajeri transfer için İstanbul'a geldi

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında FC Nordsjaelland forması giyen Caleb Yirenkyi için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetimin, genç yıldızın menajeriyle İstanbul’da ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Galatasaray top kapma canavarı buldu! Menajeri transfer için İstanbul'a geldi
  • Galatasaray, transfer çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sürdürüyor ve Caleb Yirenkyi için ilk resmi adımı attı.
  • 20 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Caleb Yirenkyi'nin menajeri, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
  • Caleb Yirenkyi, Avrupa scout raporlarında 'top kapma canavarı' olarak tanımlanıyor ve Galatasaray scout ekibi tarafından uzun süredir takip ediliyor.
  • Genç oyuncu daha önce devre arasında da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
  • Galatasaray, Caleb Yirenkyi'yi +4 yabancı kontenjanı kapsamında değerlendiriyor ve bu durum transferde avantaj sağlıyor.

Galatasaray'da üst üste gelen şampiyonlukların ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonda hem Süper Lig'de tarihi başarı hedefleyen hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam ediyor.

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetimi, orta saha için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Caleb Yirenkyi transferi için ilk resmi adımı attığı öğrenildi.

Caleb Yirenkyi 33 maçta 2 gol atıp 6 asist yaptgı

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Hürriyet'in haberine göre 20 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusunun menajerinin önceki gün İstanbul'a geldiği belirtildi. Tarafların, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

"TOP KAPMA CANAVARI" DETAYI

Avrupa scout raporlarında "top kapma canavarı" olarak gösterilen Caleb Yirenkyi'nin özellikle fizik gücü, savunma katkısı ve geçiş oyunundaki performansıyla dikkat çektiği kaydedildi. Galatasaray scout ekibinin genç futbolcuyu uzun süredir takip ettiği öğrenildi.

Caleb Yirenkyi mücadeleci yapısıyla tanınıyor

DEVRE ARASINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Sarı-kırmızılıların, genç orta saha oyuncusunu devre arasında da transfer listesine aldığı belirtildi. Ancak o dönemde transfer gerçekleşmezken, Yirenkyi kariyerine FC Nordsjælland formasıyla devam etmişti. Bu kez oyuncunun Galatasaray seçeneğine daha sıcak baktığı ifade ediliyor.

+4 YABANCI KONTENJANINA UYUYOR

Galatasaray yönetiminin, genç futbolcuyu özellikle +4 yabancı oyuncu kontenjanı kapsamında değerlendirdiği belirtildi. Bu detayın transfer operasyonunda önemli avantaj sağladığı kaydedildi.

Caleb Yirenkyi aslen Ganalı

33 MAÇTA 8 SKOR KATKISI

Caleb Yirenkyi, bu sezon toplam 33 maçta görev aldı. Genç yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki futbolcunun Danimarka temsilcisiyle 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Burak Zihni
Burak Zihni

