Galatasaray top kapma canavarı buldu! Menajeri transfer için İstanbul'a geldi

Galatasaray, Caleb Yirenkyi'yi +4 yabancı kontenjanı kapsamında değerlendiriyor ve bu durum transferde avantaj sağlıyor.

Genç oyuncu daha önce devre arasında da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Caleb Yirenkyi, Avrupa scout raporlarında 'top kapma canavarı' olarak tanımlanıyor ve Galatasaray scout ekibi tarafından uzun süredir takip ediliyor.

Galatasaray, transfer çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sürdürüyor ve Caleb Yirenkyi için ilk resmi adımı attı.

Galatasaray'da üst üste gelen şampiyonlukların ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonda hem Süper Lig'de tarihi başarı hedefleyen hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam ediyor.

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetimi, orta saha için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Caleb Yirenkyi transferi için ilk resmi adımı attığı öğrenildi.