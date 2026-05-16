Başkan Erdoğan'dan Türk Günü Yürüyüşü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde 43'üncüsü düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Türk Amerikan toplumunun ABD'de saygın ve etkili bir konuma ulaştığını belirterek, "Sizleri Türkiye'nin Amerika'daki doğal temsilcileri olarak görüyor, çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz" dedi.

MANHATTAN AY YILDIZLA DONANDI

Başkan Erdoğan, mesajında Amerika'nın dört bir yanından New York'a gelen vatandaşlara ve soydaşlara Türkiye'deki 86 milyonun selamını iletti.

Türk Amerikan toplumu tarafından 43'üncüsü düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü'nün, Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliklerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, "Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN SESİ VE TEMSİLCİSİ OLUYORSUNUZ"

ABD'de yüzyılı aşkın süredir varlık gösteren Türk Amerikan toplumunun bugün her alanda başarılarıyla öne çıkan saygın ve etkili bir konuma ulaştığını vurgulayan Erdoğan, vatandaşların girişimleri, akademik başarıları, sivil toplum çalışmaları ve ekonomik katkılarıyla Amerika'ya değer kattığını kaydetti.

Erdoğan, "Türkiye ile olan gönül bağınızı da sürdürüyor, Türkiye'nin sesi, vicdanı ve temsilcisi oluyorsunuz. Bu yönünüzle her birinizi Türkiye'nin Amerika'daki doğal temsilcileri olarak görüyor, çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz" dedi.

KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA DAHA ETKİN ROL ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, iş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda Türk toplumunun güçlü şekilde var olmasını özellikle önemsediklerini belirtti.

Erdoğan, "Sizlerden beklentimiz bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir" ifadelerini kullandı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin hem Türk Amerikan toplumunu daha güçlü bir konuma taşıyacağını hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacağını söyledi.

"MESAFELERİN AYIRAMAYACAĞI KADAR GÜÇLÜ BİR BAĞA SAHİBİZ"

Erdoğan, Türk milletinin ortak kültür, tarih ve medeniyet bağına dikkati çekerek, "Unutmayalım ki bizler mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağa sahibiz. Aynı kültürün, aynı tarihin, aynı köklü milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, 43. Türk Günü Yürüyüşü'nün hayırlara vesile olmasını dileyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

