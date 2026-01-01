SON DAKİKA
Cristiano Ronaldo 1000 gole bir adım daha yaklaştı!

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı. Yıldız futbolcu, Al Ettifaq maçındaki golüyle kariyeri boyunca attığı gol sayısını 957’ye yükseltti.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ocak 2026
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı. Yıldız futbolcu, Al Ettifaq maçındaki golüyle kariyeri boyunca attığı gol sayısını 957'ye yükseltti. Ronaldo, daha önce yaptığı açıklamada, "Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya, 1000 gole ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım" ifadelerini kullanmıştı. Ronaldo'nun ilerlemiş yaşına rağmen gençlere taş çıkartacak bir performans göstermesi ve idmanlarda herkesten daha çok çalışarak formunu koruması takdirle karşılanıyor. Yeni yılda da büyük beklentileri olduğunu vurgulayan Ronaldo, "Her maç benim için yeni bir heyecan ve yeni bir tutku. Oynadığım her maça sanki ilk maçımı oynuyormuş coşkusuyla çıkıyorum. Belki başarılı olmamda bu da önemli bir unsur" dedi.

