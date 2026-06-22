Vatandaş kararını verdi, milletin güveni değişmedi: Sorunları yine Erdoğan çözer!
Milletin liderine olan sarsılmaz güveni anketlere ve meydanlara yansıdı: 2026 yılının başından bu yana yükseliş trendini koruyan AK Parti, Temmuz ayında açıklanacak resmi veriler öncesinde üye sayısını 100 bin daha artırarak tarihi bir rekora koşuyor. Kamuoyu araştırmalarında vatandaşın hayat pahalılığı ve ekonomiyle mücadelede 'Sorunları yine Erdoğan çözer' diyerek en güvenilir adres ilan ettiği Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti, sahadaki yoğun performansıyla seçim refleksinin ne kadar diri olduğunu bir kez daha kanıtladı.
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- 2026 yılının başından bu yana AK Parti'ye seçmen ilgisinde düzenli bir artış gözlemleniyor.
- Vatandaşlar, Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek parti olarak AK Parti ve lider olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ediyor.
- AK Parti, ocak ayından itibaren üye sayısını 100 bin artırarak yükseliş trendini sürdürüyor.
- Kamuoyu araştırmalarında vatandaşın öncelikli gündem maddesi ekonomi, hayat pahalılığı ve alım gücü olarak öne çıkıyor.
- AK Parti kurmayları, ekonomik adımların vatandaşın cebine daha güçlü yansıyacağını ifade ediyor.
2026 yılının başlangıcından bu yana AK Parti'ye seçmen ilgisinde düzenli bir artış değerlendiriliyor. Özellikle vatandaşlara yöneltilen "Bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna vatandaş "Sorunları yine Erdoğan çözer" derken, kurmaylar ekonomik adımlarla bu ivmenin daha da hızlanacağını vurguluyor. Öte yandan AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, partinin yürüttüğü yoğun saha performansı meyvelerini vermeye başladı. Yılbaşından bu yana yükseliş trendini koruyan AK Parti'nin, Temmuz ayında Yargıtay tarafından açıklanacak resmi veriler öncesinde üye sayısını 100 bin daha artırdığı belirtiliyor.
EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ EKONOMİ
AK Parti kulislerinde son dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçları değerlendiriliyor. Araştırma sonuçlarında vatandaşın öncelikli gündem maddesi beklendiği gibi ekonomi, hayat pahalılığı ve alım gücü olarak öne çıkıyor. AK Parti kurmayları, hükümetin enflasyonla mücadele programı ve makroekonomik göstergelerdeki pozitif ivmenin önümüzdeki süreçte vatandaşın cebine ve mutfağına daha güçlü yansıtılacağını ifade ediyor.
GÜVENİN ADRESİ ERDOĞAN
Edinilen bilgilere göre 2026 yılının ilk ayından bu yana AK Parti'ye yönelik seçmen ilgisinde düzenli bir artış dikkat çekiyor. Vatandaşlara yöneltilen "Bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" ve "Bu liderlerden hangisi refahı kalıcı kılabilir?" sorularına verilen yanıtlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ilk sırada yer alıyor.
AK PARTİ'DE YENİ ÜYE DALGASI YOLDA
AK Parti'nin sahadaki yükselişi, partinin üye tabanına da doğrudan yansıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ocak ayında güncellediği resmî kayıtlara göre 188 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 543 bin 301 üye ile açık ara zirvedeki yerini koruyordu. Ocak ayından itibaren saha hareketliliğine vites artıran AK Parti teşkilatlarının, o tarihten bu yana üye sayısına 100 bine yakın yeni kayıt eklediği ifade ediliyor. Yargıtay'ın Temmuz ayında açıklayacağı güncel resmî veriler öncesinde kulislere yansıyan bu çarpıcı rakam, teşkilatın seçim refleksinin ve vatandaşa dokunma kabiliyetinin ne kadar diri olduğunu bir kez daha gösteriyor.
Haber: Resul Ekrem Şahan
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