Vatandaş kararını verdi, milletin güveni değişmedi: Sorunları yine Erdoğan çözer!

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel

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AK Parti'nin sahadaki yükselişi, partinin üye tabanına da doğrudan yansıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ocak ayında güncellediği resmî kayıtlara göre 188 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 543 bin 301 üye ile açık ara zirvedeki yerini koruyordu. Ocak ayından itibaren saha hareketliliğine vites artıran AK Parti teşkilatlarının, o tarihten bu yana üye sayısına 100 bine yakın yeni kayıt eklediği ifade ediliyor. Yargıtay'ın Temmuz ayında açıklayacağı güncel resmî veriler öncesinde kulislere yansıyan bu çarpıcı rakam, teşkilatın seçim refleksinin ve vatandaşa dokunma kabiliyetinin ne kadar diri olduğunu bir kez daha gösteriyor.