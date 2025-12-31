Trabzonspor’da transfer hareketliliği! Batagov Ouali ve Augusto’ya milyon euroluk teklifler geldi

Trabzonspor'da bu sezon ligde yakalanan çıkışın en önemli faktörleri arasında yer alan üç futbolcu Batagov, Christ Ouali ve Felipe Augusto'ya üç farklı ligden toplamda 5 farklı teklif geldi. Alınan bilgilere göre Batagov için hem Benfica hem de henüz ismi açıklanmayan bir İngiliz kulübünden birisi 20 milyon euro, diğeri ise 22 milyon euro olan iki farklı teklif geldi. Oulai için farklı bonuslar da içeren toplamda 30 milyon euro'yu bulan bir teklif yapıldığı ortaya çıktı. Augusto için de bir Arap kulübü tarafından önce 9 milyon euro, ardından ise 3 milyon euro bonus artı 9 milyon euro olan iki farklı teklif geldi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN