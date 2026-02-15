DEAŞ hücresinden AK Parti İl Başkanına suikast planı çıktı
Yalova’da 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonuna ilişkin 138 sayfalık iddianamede, örgütün “ahlak” ve “sünnet” adı altında yapılanarak 24 ilde taban kazanmaya çalıştığı, dini sohbet ve kurs görünümlü buluşmalarda silahlı eğitim ve eylem hazırlığı yaptığı ortaya konuldu. Dosyaya giren mesajlaşma kayıtlarında, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü’ye yönelik suikast planı kapsamında ev krokileri, keşif fotoğrafları ve “Bana susturuculu bir uygun yollu dönme bul kardaşım” şeklindeki silah temin talebi yer aldı. İddianamede ayrıca, çatışmada ölü ele geçirilen örgüt üyelerinin ailelerini “tağut” ve kafir ilan ederek ölümle tehdit ettikleri ve annelerini örgüt içinden biriyle evlendirmeyi planladıkları da kaydedildi.
Hızlı Özet Göster
- Yalova'da 29 Aralık 2025'te DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada üç polis memuru şehit oldu ve altı örgüt üyesi ölü ele geçirildi.
- Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü'ye yönelik bir suikast planladığı ve iletişimlerinde evin krokisini paylaştığı ortaya çıktı.
- İddianameye göre, DEAŞ yanlısı yapılanma Türkiye genelinde 24 ilde dernek ve mescitler üzerinden örgütlenerek eylem ve suikast hazırlığı yapıyordu.
- Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, aralarında çatışmada ölenlerin de bulunduğu 15 sanık 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan beraat etti.
Yalova'da 29 Aralık 2025'te DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 polisin şehit olduğu çatışmaya ilişkin hazırlanan 138 sayfalık iddianamede, örgütün Türkiye'de eylem ve suikast hazırlığında olduğuna dair çarpıcı tespitlere yer verildi. İddianamede, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü'ye yönelik suikast planına dair yazışmalar da dosyaya girdi.
3 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU
29 Aralık 2025'te İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta saat 02.00 sıralarında düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateş sonucu polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu; 8 polis ile 1 bekçi yaralandı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi.
Çıkan çatışmada Lütfi Sordabak (25), Haşem Sordabak (28), Mehmet Cami Sordabak (32), Musa Sordabak (29), Zafer Umutlu (26) ve İbrahim Dayan (24) ölü ele geçirildi. Olayın ardından kent genelinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 198 şüpheliden 66'sı tutuklandı.
ÖRGÜT YAPILANMASI: "AHLAK" VE "SÜNNET" ADI ALTINDA ÖRGÜTLENME
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 2024 yılında düzenlenen bir başka operasyonda DEAŞ yanlısı grupların "ahlak" ve "sünnet" çatısı altında mescitler açarak tebliğ/davet faaliyetleri yürüttüğü ve cihat grubu yapılanması hazırlığında olduğu tespit edildi. Birbiriyle bağlantılı 18 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 8'i 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.
İddianamede, örgütün "Ahlak ve Sünnet Dergisi Temsilcikleri" üzerinden faaliyetlerini yasal görünüm altında sürdürmeye çalıştığı, arka planda ise hücre yapılanmasının devam ettiği belirtildi. Dosyada, şüphelilerin Türkiye'de altyapı oluşturarak zamanı geldiğinde eylem ve suikastlara başlamayı planladıkları kaydedildi.
Ders ve sohbet adı altında yapılan buluşmalarda 'Savaşa hazırlık', 'Bireysel silahlanmanın önemi', 'Her Müslümanın askeri eğitimi alması ve silah kullanmayı bilmesi' başlıklarının işlendiği; dini eğitim adı altında örgütsel eğitim verilmesi için yatılı kurs açılmasının planlandığı da iddianamede yer aldı.
24 İLDE DERNEK VE MESCİT AĞI
Savcılık iddianamesinde, DEAŞ yanlısı yapılanmanın Adana'dan Van'a kadar 24 ilde 97 dernek, kitabevi, mescit ve medrese üzerinden eleman temini ve taban kazanma faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisine de yer verildi.
YAZIŞMALARDA SUİKAST PLANI
İddianamede en dikkat çeken bölüm ise AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü'ye yönelik suikast planı oldu. Şüpheliler B.K., A.B. ve M.U.B.'nin cep telefonlarında yapılan incelemede, 'Converstatıons' isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden Güçlü'nün zaman zaman kaldığı babasına ait evin krokisi ve fotoğraflarının paylaşıldığı belirlendi.
B.K.'nin mesajla haberleştiği kişiye evin fotoğraflarını gönderdiği, güvenlik kameralarını kırmızı daire içine alarak işaretlediği tespit edildi. Yazışmalarda, "Usutecik" kod adlı örgüt üyesine gönderilen mesajda, "Bu noktadan ormanlık alandan arkadan gelip o noktadan rahat görebileceğimiz bir ortamı var. Bu alandan araçtan inilir orada ormanlık alanda bir merdiven yapılır, sonra hava iyice karardığında evin arkasına gidilip gözlem yapılır. Akşam uyku zamanlarında da bummm" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.
B.K.'nin bir başka mesajında ise "Bana susturuculu bir uygun yollu dönme bul kardaşım" diyerek suikastta kullanmak üzere silah temini talebinde bulunduğu belirtildi.
AİLE İÇİ RADİKALLEŞME VE TEHDİT İDDİALARI
Çatışmada ölü ele geçirilen Sordabak kardeşlerin, örgüte inanmayan kardeşleri ve babalarını "tağut" ve kafir ilan ettikleri, annelerini zorla alıkoydukları ve örgütten biriyle evlendirmeyi planladıkları da iddianamede yer aldı.
Anne S.S.'nin ifadesinde, "Diğer kardeşlerinin, babasının ve benim kafir olduğumuzu, gücü ele geçirdiklerinde ya onlarla birlikte olacağımızı, olmadığımız takdirde bizi öldürmekle tehdit edip, kellemizi alacaklarını söylemeye başladılar. Birçok kez aile ortamında bu konular tartışıldı, kardeşler arasında bu fikirler yüzünden kavgalar çıktı. Diğer kardeşleri onlara bu yolun yanlış olduğunu söylemelerine rağmen çocuklarım Musa, Mehmet Cami, Lütfi ve Haşem söylemlerinden ve düşüncelerinden vazgeçmediler ve bu Ahlak Sünnet Dergisi'ne gitmeye, sohbetlerine katılmaya devam ettiler" sözleri yer aldı.
40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ, BERAAT KARARI
İddianamede Filiz S. (32) haricindeki 17 şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 10 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.
Ancak Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ekim 2025'te görülen karar duruşmasında, aralarında çatışmada ölü ele geçirilen 5 ismin de bulunduğu 15 sanık 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan beraat etti. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün karara yaptığı itirazların ise kabul edilmediği öğrenildi.