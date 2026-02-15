DEAŞ hücresinden AK Parti İl Başkanına suikast planı çıktı

Savcılık iddianamesinde, DEAŞ yanlısı yapılanmanın Adana'dan Van'a kadar 24 ilde 97 dernek, kitabevi, mescit ve medrese üzerinden eleman temini ve taban kazanma faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisine de yer verildi.

AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü

YAZIŞMALARDA SUİKAST PLANI

İddianamede en dikkat çeken bölüm ise AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü'ye yönelik suikast planı oldu. Şüpheliler B.K., A.B. ve M.U.B.'nin cep telefonlarında yapılan incelemede, 'Converstatıons' isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden Güçlü'nün zaman zaman kaldığı babasına ait evin krokisi ve fotoğraflarının paylaşıldığı belirlendi.

B.K.'nin mesajla haberleştiği kişiye evin fotoğraflarını gönderdiği, güvenlik kameralarını kırmızı daire içine alarak işaretlediği tespit edildi. Yazışmalarda, "Usutecik" kod adlı örgüt üyesine gönderilen mesajda, "Bu noktadan ormanlık alandan arkadan gelip o noktadan rahat görebileceğimiz bir ortamı var. Bu alandan araçtan inilir orada ormanlık alanda bir merdiven yapılır, sonra hava iyice karardığında evin arkasına gidilip gözlem yapılır. Akşam uyku zamanlarında da bummm" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

B.K.'nin bir başka mesajında ise "Bana susturuculu bir uygun yollu dönme bul kardaşım" diyerek suikastta kullanmak üzere silah temini talebinde bulunduğu belirtildi.