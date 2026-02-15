Son dakika: Türkiye’den İsrail’in Batı Şeria kararına sert tepki

Türkiye'nin, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'ni desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ VE HÜKÜMSÜZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Filistin halkını yurdundan zorla yerinden etmeyi ve İsrail'in yasa dışı ilhak adımlarını hızlandırmayı amaçlayan söz konusu adımın uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ve hükümsüz bulunduğu vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliğinin bulunmadığı belirtildi.

"YAYILMACI POLİTİKALAR BARIŞ ÇABALARINI BALTALIYOR"

Netanyahu hükümeti tarafından Batı Şeria'da yoğunlaştırılan yayılmacı politikaların bölgede süren barış çabalarını baltaladığı ve iki devletli çözüm perspektifine zarar verdiği ifade edildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in fiili durum yaratma girişimlerine karşı kararlı bir duruş sergileme çağrısında bulunuldu.

1967 SINIRLARI VE DOĞU KUDÜS VURGUSU

Türkiye'nin, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceği kaydedildi.