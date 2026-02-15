Microsoft’un İsrail’e hizmetine tepki gösterip işten kovulan mühendis Agrawal konuştu

Agrawal, Microsoft'un İsrail ordusuyla doğrudan bağları ve bulut ile yapay zeka hizmetleri sağlayan sözleşmeleri nedeniyle kendisini Gazze'deki olayların suç ortağı gibi hissettiğini belirtti.

Microsoft'un 50. yıl dönümü etkinliğinde şirket yöneticilerinin sahnede olduğu sırada kurumun İsrail'e sağladığı hizmetleri protesto eden ve ardından işten çıkarılan yazılım mühendisi Vaniya Agrawal, "Ellerimin kan içinde olduğunu hissettim ve orada çalışmaya devam etmeyi aklım almıyordu."dedi.

Microsoft'u protesto eden mühendis konuştu

'HEPİNİZ İKİYÜZLÜSÜNÜZ'

Agrawal, Nisan 2025'te Microsoft'un 50. yıl dönümü etkinliğinde kurucu ortak Bill Gates, eski Üst Yönetici (CEO) Steve Ballmer ve CEO Satya Nadella'nın sahnede olduğu sırada protestoda bulunarak,"Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz."diye bağırdı. O dönem Gazze'de 50 bin Filistinlinin Microsoft teknolojisiyle öldürüldüğünü söyleyen Agrawal, "Onların kanı üzerinden kutlama yaptığınız için hepinize yazıklar olsun. İsrail ile bağlarınızı kesin." şeklindeki ifadelerinin ardından salondan çıkarıldı.

Microsoft'u protesto edip işten atılan Vaniya Agrawal. (Görseller AA'dan alınmıştır)

İŞTEN ATILDI

Birkaç gün sonra aynı etkinlikte başka bir protestoya katılan Ibtihal Aboussad ile birlikte Agrawal'ın iş akdi feshedildi. "Pozitif Değişime İlham Olmak" ilkesiyle İstanbul'da düzenlenen TRT World Citizen Awards programında İletişimci Ödülü'ne layık görülen Agrawal, yaşadığı sürece ilişkin muhabirlere değerlendirmede bulundu.