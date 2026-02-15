Köşeye sıkışan Abdi'den Münih'te özerklik hezeyanı

Abdi, söz konusu açıklamaları Münih Güvenlik Konferansı sırasında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştükten sonra yaptı.

Mazlum Abdi'nin özerklik ısrarı, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin SDG'nin böyle bir talebi olmadığı yönündeki açıklamasının ardından geldi.

Abdi, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunun tam bağlılık yerine "özel bir modelle" gerçekleşmesi gerektiğini belirterek ayrıcalıklı bir yapı istediklerini ifade etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşen terörist Abdi, bir yandan "entegrasyon" mesajı verirken diğer yandan özerklik talebini diri tuttu. Şam yönetiminin "DSG'nin otonomi talebi yok" açıklamasına rağmen Abdi, " İsmi ne olursa olsun, biz yerel bir Kürt yönetimi istiyoruz" diyerek bölücü hezeyanlarını tekrar etti.

Suriye ordusu (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

ENTEGRASYON SÖYLEMİ, ÖZERKLİK ISRARI

Sahada Suriye ordusunun baskısıyla Şam'ın şartlarını kabul etmek zorunda kalan terör örgütü YPG/SDG yönetimi, Münih'te farklı bir dil kullandı. Abdi, SDG'nin Suriye ordusuna entegre olabileceğini söylese de bunun "özel bir modelle" gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Bu ifade, merkezi yapıya tam bağlılık yerine ayrıcalıklı ve otonom bir askeri-idari yapı talebinin sürdürüldüğünü yeniden gözler önüne serdi.

Terörist Abdi'nin açıklamaları, "ademi merkeziyetçilik" adı altında Suriye'nin üniter yapısını aşındırma girişimi olarak değerlendirildi. "İsimler önemli değil" diyerek kavram tartışmasını ikinci plana atan SDG elebaşı, esas hedeflerinin sözde Kürt bölgelerinde idari, askeri ve güvenlik alanlarında ayrı bir yönetim modeli kurmak olduğunu açıkça dile getirdi.