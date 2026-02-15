Köşeye sıkışan Abdi'den Münih'te özerklik hezeyanı
Suriye ordusunun Deyrizor ve Rakka’yı temizleyerek Haseke kapılarına dayanmasıyla sahada ağır darbe alan PKK/YPG, kurtuluşu Almanya’da aradı. 62. Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi, “entegrasyon” kılıfı altında “özel model” isteyerek Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan ajandasını yine piyasaya sürdü.
- YPG/SDG lideri Mazlum Abdi, Suriye ordusuna entegrasyon mesajı verirken, aynı zamanda "yerel bir Kürt yönetimi" adı altında özerklik talebini yineledi.
- Abdi, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunun tam bağlılık yerine "özel bir modelle" gerçekleşmesi gerektiğini belirterek ayrıcalıklı bir yapı istediklerini ifade etti.
- Mazlum Abdi'nin özerklik ısrarı, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin SDG'nin böyle bir talebi olmadığı yönündeki açıklamasının ardından geldi.
- Abdi, söz konusu açıklamaları Münih Güvenlik Konferansı sırasında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştükten sonra yaptı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşen terörist Abdi, bir yandan "entegrasyon" mesajı verirken diğer yandan özerklik talebini diri tuttu. Şam yönetiminin "DSG'nin otonomi talebi yok" açıklamasına rağmen Abdi, "İsmi ne olursa olsun, biz yerel bir Kürt yönetimi istiyoruz" diyerek bölücü hezeyanlarını tekrar etti.
ENTEGRASYON SÖYLEMİ, ÖZERKLİK ISRARI
Sahada Suriye ordusunun baskısıyla Şam'ın şartlarını kabul etmek zorunda kalan terör örgütü YPG/SDG yönetimi, Münih'te farklı bir dil kullandı. Abdi, SDG'nin Suriye ordusuna entegre olabileceğini söylese de bunun "özel bir modelle" gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Bu ifade, merkezi yapıya tam bağlılık yerine ayrıcalıklı ve otonom bir askeri-idari yapı talebinin sürdürüldüğünü yeniden gözler önüne serdi.
Terörist Abdi'nin açıklamaları, "ademi merkeziyetçilik" adı altında Suriye'nin üniter yapısını aşındırma girişimi olarak değerlendirildi. "İsimler önemli değil" diyerek kavram tartışmasını ikinci plana atan SDG elebaşı, esas hedeflerinin sözde Kürt bölgelerinde idari, askeri ve güvenlik alanlarında ayrı bir yönetim modeli kurmak olduğunu açıkça dile getirdi.
ŞAM'A RAĞMEN ÖZERKLİK ISRARI
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin "DSG'nin özerklik talebi yok" açıklamasının hatırlatılması üzerine Abdi, Şam yönetimini hedef alan ifadeler kullandı. Şam'ın "terminolojiyle sorunu olduğunu" savunan Abdi, şu sözlerle bölücü talebini bir kez daha yineledi:
"Suriye devletinin ünvanlar ve kavramlarla ilgili sorunları var. Ancak biz, yerel bir Kürt yönetimi/hükmü istiyoruz. Adı her ne olursa olsun; önemli olan bunun Kürt olması ve bölgesel yönetim tarzını korumasıdır. Herkesin kendini güvende hissettiği, Kürt özelliklerinin ve kültürünün korunduğu, Kürtlüğe saldırının olmadığı ve Kürtlerin kendi bölgelerini bizzat kendilerinin yönettiği bir yapı istiyoruz."
SAHADA SIKIŞTI MÜNİH'TE ÖZERKLİK İSTEDİ
Dün Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir araya gelmiş, görüşmede Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün vurgulandığı açıklanmıştı.
Ancak aynı görüşmeye YPG/SDG elebaşları Mazlum Abdi ve İlham Ahmed'in de dahil edilmesi dikkat çekmişti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Şam yönetimine ve SDG ile imzalanan entegrasyon anlaşmasına destek verdiğini duyurmuştu. Abdi ise dün yaptığı açıklamada "öncelik istikrar ve entegrasyon" mesajı vermişti.
MASADA ENTEGRASYON, KAMERALAR ÖNÜNDE ÖZERKLİK
Dünkü "entegrasyon" vurgusunun ardından bugün özerklik talebini yineleyen Abdi'nin çelişkili söylemi dikkat çekti. Rudaw'a konuşan Abdi, Kürt bölgelerinin idari, askeri ve güvenlik alanlarında öz yönetim temelinde örgütlenmesi gerektiğini savundu.
Şam yönetimi entegrasyon çerçevesinde üniter yapıyı öne çıkarırken, Abdi'nin "özel model" ve "yerel Kürt yönetimi" ısrarı, sahada sıkışan örgütün diplomasi üzerinden alan açma çabası olarak yorumlandı.