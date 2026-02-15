Başkan Erdoğan Al Nahyan ile telefonda görüştü: İş birliği ve bölgesel gündem ele alındı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Mohammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği imkânları, kalkınma ortaklıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Liderler, ilişkileri ortak çıkarlar doğrultusunda daha da güçlendirme kararlılığını teyit ederken planlanan yüz yüze görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.
Hızlı Özet Göster
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Erdoğan, Al Nahyan'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
- Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ziyaretini Al Nahyan'ın rahatsızlığı sebebiyle ertelediğini bildirdi.
- Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni en uygun zamanda belirlenecek başka bir tarihte ziyaret edeceğini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, iki ülke arasındaki iş birliği imkânları ile ilişkilerin ortak çıkarlar ve halkların yararları doğrultusunda daha da güçlendirilmesine yönelik adımları ele aldı. Görüşmede özellikle kalkınma ortaklıkları başta olmak üzere çeşitli alanlarda kaydedilen ilerleme temelinde Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik kararlılık teyit edildi. Liderler ayrıca, bölgesel ve uluslararası düzeyde karşılıklı ilgi alanına giren meseleleri, bölgede yaşanan son gelişmeleri ve bu gelişmelere yönelik yürütülen çalışmaları da ele aldı. İki lider, yapacakları görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiğini ifade ederken, en kısa zamanda bir araya geleceklerini teyit ettiler. " İfadelerine yer verdi.