MASAK 5 milyarlık suç gelirine set çekti: Bakan Şimşek’ten vatandaşa IBAN uyarısı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2025 yılı boyunca yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin finansal sistem üzerinden temin edilmesi ve aklanmasına yönelik kapsamlı bir mücadele yürüttü. Yapılan analiz ve incelemeler sonucunda, suç gelirlerinin dolaşıma sokulmasını kolaylaştırdığı değerlendirilen ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bazı kripto varlık platformlarına yönelik kritik adımlar atıldı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, organize suç ağları eliyle yürütüldüğü belirlenen faaliyetlerde yalnızca organizatörler değil, bu gelirlerin sistem içinde hareket etmesine imkan tanıyan altyapılar da hedef alındı.