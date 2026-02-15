MASAK 5 milyarlık suç gelirine set çekti: Bakan Şimşek’ten vatandaşa IBAN uyarısı
Yasa dışı bahis ve kumar gelirlerine yönelik 2025 boyunca kapsamlı bir mali operasyon yürüten MASAK, organize suç ağlarının finansal sistemde kurduğu altyapıyı hedef aldı; 6 ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyeti iptal edildi, bir kripto varlık platformuna el konuldu, sanal POS ve stabil kripto transferlerine kısıtlama getirildi. El koyma ve bloke tedbirleriyle yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin dolaşıma girmesi engellenirken, 500’ü aşkın rapor adli mercilere iletildi. Bakan Mehmet Şimşek ise vatandaşları “emanet” ya da “komisyon karşılığı” hesap kullandırmanın suça iştirak anlamına geldiği konusunda uyardı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2025 yılı boyunca yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin finansal sistem üzerinden temin edilmesi ve aklanmasına yönelik kapsamlı bir mücadele yürüttü. Yapılan analiz ve incelemeler sonucunda, suç gelirlerinin dolaşıma sokulmasını kolaylaştırdığı değerlendirilen ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bazı kripto varlık platformlarına yönelik kritik adımlar atıldı.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, organize suç ağları eliyle yürütüldüğü belirlenen faaliyetlerde yalnızca organizatörler değil, bu gelirlerin sistem içinde hareket etmesine imkan tanıyan altyapılar da hedef alındı.
"BARON"LARA MALİ ABLUKA
Kamuoyunda "baron" olarak nitelendirilen üst düzey failler hakkında çok sayıda araştırma ve inceleme gerçekleştirildi. Suçtan elde edilen gelirler tespit edilerek adli mercilere iletildi, el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı. Bu çalışmalar sayesinde yasa dışı bahis ve kumarla bağlantılı işlemler durdurularak yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesi engellendi. Döviz ve kripto varlıklar üzerinden yapılmak istenen transferler de aynı kapsamda önlendi.
6 KURULUŞA FAALİYET İPTALİ
Yapılan incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistemde dolaşıma sokulmasını sistematik biçimde kolaylaştırdığı değerlendirilen 6 ödeme ve elektronik para kuruluşu hakkında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet iptali kararı alındı. Adli makamlarca el koyma işlemleri uygulanırken, bir kripto varlık hizmet sağlayıcı hakkında da el koyma kararı verildi.
Analizlerde, yasa dışı bahis gelirlerinin çoğu zaman yasal görünümlü sistemler üzerinden, otomatik ve seri işlem altyapılarıyla dolaşıma sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Bu mekanizmaları engellemeye yönelik düzenleyici tedbirler devreye alındı.
SANAL POS VE STABİL KRİPTO TRANSFERLERİNE SIKI FREN
Suç gelirlerinin kaynağında engellenmesi amacıyla finansal sisteme yönelik önleyici adımlar güçlendirildi. Sanal POS'lar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasının önüne geçmek için denetimler artırıldı. Kripto varlık alanında ise transfer süreçlerine sınırlamalar getirilerek özellikle stabil kripto varlıklara tutar bazlı kısıtlamalar uygulandı.
Basitleştirilmiş müşteri kabul uygulamalarının ödeme, elektronik para ve kripto varlık sektörlerinde ciddi risk oluşturduğu tespit edilerek mevzuat değişiklikleri yapıldı. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik ilave risk azaltıcı önlemler yürürlüğe konuldu ve MASAK yükümlülükleri güncellendi.
SİSTEMATİK HESAP AÇILIŞINA GEÇİT YOK
Yasa dışı bahis amacıyla banka hesaplarının sistematik şekilde açılmasının önüne geçildi, çok sayıda hesap kapatıldı. Çalışmalar kapsamında 500'den fazla rapor ve bilgi notu hazırlanarak kolluk birimleri ve adli mercilere iletildi; bu raporlar soruşturma ve kovuşturma süreçlerine mali boyutuyla katkı sundu.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN "EMANET HESAP" UYARISI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşlara hesaplarını üçüncü kişilere kullandırmamaları yönünde çağrıda bulundu. Şimşek, "Yasa dışı bahis organizatörleri, son dönemde üçüncü kişilere ait banka, ödeme, elektronik para ve kripto varlık hesaplarını kullanmaya başladı. Vatandaşlarımıza, hesaplarını başkalarına kiralamaları veya kullandırmaları halinde cezai anlamda arzu edilmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalabileceklerini yeniden önemle hatırlatmak isterim. Hesapların 'emanet', 'geçici kullanım' veya 'komisyon karşılığı' gibi gerekçelerle üçüncü kişilere verilmesi, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına iştirak anlamına gelmektedir." dedi.
Şimşek ayrıca, yasa dışı bahis organizatörlerinin bazı kişilerden vekalet alarak limited şirket kurduklarını ve bu şirketler adına açılan hesaplar üzerinden gelir topladıklarının tespit edildiğini belirterek,"Vatandaşların kendi adlarına kurulan şirketleri fiilen tanımadıkları kişilerin kullanımına bırakmamaları önem taşıyor. MASAK, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla gerektiğinde finansal kuruluşlar hakkında faaliyet durdurma, iptal ve el koyma dahil tüm tedbirlerin alınmasına yönelik işlemlere kararlılıkla devam edecek."ifadelerini kullandı.