Fenerbahçe'nin eski hocası transferde Galatasaray'ın yıldızını istedi!

"10 MİLYON EURO'YU BİLE KABUL ETMELİ" VURGUSU Matthaus, değerlendirmesinin devamında "Galatasaray, Sacha Boey için 10 milyon avro teklif etse bile Bayern Münih hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmeli." ifadelerini kullandı. Bu sözler, opsiyon bedeli ve olası pazarlık aralığı tartışmalarını yeniden öne çıkardı.

YÖNETİMDEN BARIŞ ALPER HAMLESİ Karşılaşmanın ardından Barış Alper Yılmaz için yönetim cephesinde dikkat çeken bir karar alındı. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine performansa dayalı özel bonus maddeleri eklendi.

BONUSUN ŞARTI: 20 GOL KATKISI Yapılan düzenlemeye göre Barış Alper Yılmaz, bu sezon toplamda 20 gol katkısına (gol+asist) ulaşması halinde 25 milyon TL prim almaya hak kazanacak. Sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 8 gol ve 10 asist üreten futbolcu, toplamda 18 gole doğrudan katkı sağladı. Barış Alper'in iki kez daha skor katkısı vermesi durumunda söz konusu bonusu kazanacağı belirtildi.

OSIMHEN GALATASARAY'IN EN BÜYÜK KOZU Victor Osimhen, bu sezon da Galatasaray'ı skor yüküyle taşıyan isimlerin başında geliyor. İsmi son dönemde Premier Lig kulüpleriyle birlikte anılan Nijeryalı santrfor, bu sezon 22 maçta 15 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.