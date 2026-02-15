Fenerbahçe'nin eski hocası transferde Galatasaray'ın yıldızını istedi!
Süper Lig'in lideri Galatasaray, bir yandan kadrosunu güçlendirmek isterken diğer taraftan oyuncuları da Avrupa'nın önemli takımlarının kıskacında. Kış döneminde kadroya dahil edilen Noa Lang, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın gündemine girdi. Hollandalı futbolcunun satın alma opsiyonu kullanılmazsa girişim başlayacak. İşte detaylar...
Galatasaray'da birçok futbolcu önemli kulüpleri tarafından takip ediliyor. Yıldız futbolcuların sezon sonundaki durumu şimdiden merak konusu haline geldi.
CİMBOM'A JELERT ŞOKU! TURA SEVİNEMEDİ
Sezon başında Galatasaray'dan Southampton'a kiralanan Elias Jelert, FA Cup 4. turunda oynanan karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Leicester City ile yapılan mücadele St Mary's Stadium'nda oynanırken, Southampton sahadan 2-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.
GOLLER UZATMAYA TAŞIDI
Karşılaşmada gol perdesi 45+1. dakikada Cyle Larin ile açıldı ve Southampton devreye 1-0 önde girdi. Konuk ekip, 52. dakikada Oliver Skipp'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Normal süresi bu sonuçla tamamlanan mücadelenin uzatma bölümünde 109. dakikada James Bree ağları havalandırdı ve Southampton'a 2-1'lik galibiyeti getiren golü kaydetti.
JELERT İLK 11'DE BAŞLADI SAHADA KALAMADI
Maça ilk 11'de başlayan Jelert, oyun içinde etkili bir görüntü sergiledi. Danimarkalı sağ bek; 4 top kapma, 3 pas arası ve 2 kilit pas istatistiğiyle öne çıktı. Ancak Jelert, uzatmaların 103. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Bree'ye bıraktı.
SEZON KARNESİ VE OPSİYON DETAYI
Bu sezon 11 maçta forma giyen ve 576 dakika sahada kalan Jelert, 1 asistlik katkı üretti. Galatasaray ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan genç sağ bekin, Southampton tarafında 8.5 milyon avroluk satın alma opsiyonunun yer aldığı bilgisi de gündemdeki başlıklar arasında öne çıktı.
FUTBOLCULARA ÖDEME DOPİNGİ
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da, karşılaşma öncesinde futbolcu grubuna yüklü bir ödeme yapıldı. Yönetim, maçtan hemen önce oyuncuların hesaplarına toplam yaklaşık 3.5 milyon euro yatırdı.
PRİMLER VE BİRİKMİŞ ALACAKLAR VERİLDİ
Gerçekleştirilen ödemenin; geçen sezonki şampiyonluk priminin kalan bölümü ile UEFA Şampiyonlar Ligi havuzunda biriken gelir kalemleri ve lig maçlarında kazanılan karşılaşmalara ilişkin primlerden oluştuğu belirtildi. Böylece birikmiş alacakların önemli kısmı tek seferde kapatılmış oldu.
JUVENTUS MAÇINA HOLLANDALI HAKEM
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın, 17 Şubat akşamı İtalyan devi Juventus'u ağırlayacağı karşılaşmada düdük çalacak hakem belli oldu. Mücadeleyi Hollandalı Danny Makkelie yönetecek.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı günü Juventus'u konuk edecek. Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çalacak.
Hollandalı hakem hakem daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 6. hafta maçında Monaco'nun Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta düdük çalmıştı.
BOEY YENİDEN RAMS PARK'TA
Sacha Boey, kış transfer döneminde kiralanarak Galatasaray kadrosuna geri döndü. Sarı-kırmızılı taraftarların sıcak karşıladığı Fransız sağ bek, dönüşünün ardından ilk kez RAMS Park'ta taraftarla buluştu.
İLK 11'DE ÇIKTI
Boey, Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Geri dönüşünün hemen ardından sahaya çıkması, Boey'nin yeni dönemindeki rolüne dair dikkat çeken bir başlık oluşturdu.
SÖZLEŞME DETAYI VE OPSİYON BAŞLIĞI
Tecrübeli futbolcunun Bayern Münih ile 2028'e kadar sözleşmesinin bulunduğu aktarıldı. Boey'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak ifade edilirken, Galatasaray cephesinde satış opsiyonu başlığı da gündemin merkezinde yer aldı.
MATTHAUS'TAN "15 MİLYON" ÇIKIŞI
Bayern Münih'in efsane ismi Lothar Matthaus, Boey'nin transfer sürecine dair çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Matthaus, "Galatasaray, Bayern Münih'in Sacha Boey için koyduğu 15 milyon euroluk satış opsiyonunu kullanmaz." sözleriyle dikkat çeken bir yorum ortaya koydu.
"10 MİLYON EURO'YU BİLE KABUL ETMELİ" VURGUSU
Matthaus, değerlendirmesinin devamında "Galatasaray, Sacha Boey için 10 milyon avro teklif etse bile Bayern Münih hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmeli." ifadelerini kullandı. Bu sözler, opsiyon bedeli ve olası pazarlık aralığı tartışmalarını yeniden öne çıkardı.
YÖNETİMDEN BARIŞ ALPER HAMLESİ
Karşılaşmanın ardından Barış Alper Yılmaz için yönetim cephesinde dikkat çeken bir karar alındı. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine performansa dayalı özel bonus maddeleri eklendi.
BONUSUN ŞARTI: 20 GOL KATKISI
Yapılan düzenlemeye göre Barış Alper Yılmaz, bu sezon toplamda 20 gol katkısına (gol+asist) ulaşması halinde 25 milyon TL prim almaya hak kazanacak. Sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 8 gol ve 10 asist üreten futbolcu, toplamda 18 gole doğrudan katkı sağladı. Barış Alper'in iki kez daha skor katkısı vermesi durumunda söz konusu bonusu kazanacağı belirtildi.
OSIMHEN GALATASARAY'IN EN BÜYÜK KOZU
Victor Osimhen, bu sezon da Galatasaray'ı skor yüküyle taşıyan isimlerin başında geliyor. İsmi son dönemde Premier Lig kulüpleriyle birlikte anılan Nijeryalı santrfor, bu sezon 22 maçta 15 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
CHELSEA GÜNDEMİ YENİDEN ALEV ALDI
Osimhen'in adı transfer kulislerinde sık sık farklı adreslerle anılırken, Chelsea başlığı bir kez daha öne çıktı. Yıldız golcüyle ilgili yapılan değerlendirme, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
MIKEL'DEN TEREDDÜTSÜZ "OSIMHEN" YANITI
Chelsea'nin santrfor transferinde kimi hedeflemesi gerektiği yönündeki soruya cevap veren Jhon Obi Mikel, tercihinin Osimhen olduğunu söyledi. Mikel, Osimhen'in oyun özelliklerine değinerek, "Oyunu genişletebilir, arkadan koşabilir, gol atabilir, her şeyi yapabilir." ifadelerini kullandı.
"CHELSEA'NİN ARADIĞI DENEYİMLİ SANTRFOR" VURGUSU
Mikel, Osimhen'in tecrübesine ve büyük maçlarda ortaya koyduğu etkiye dikkat çekerek sözlerini, "Büyük maçları nasıl kazanacağını bilen, büyük maçlarda nasıl gol atacağını bilen, doğru zamanda doğru yerde nasıl oynayabileceğini bilen deneyimli bir santrfora ihtiyacınız var. Osimhen, Chelsea'nin aradığı deneyimli santrfor." cümleleriyle tamamladı.
PEREIRA'NIN LİSTESİNDE NOA LANG İDDİASI
Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira ile anılan Nottingham Forest'in, Galatasaray'ın yeni yıldızı Noa Lang'ı transfer gündemine aldığı öne sürüldü. Aynı süreçte Atalanta'nın da Hollandalı oyuncuyla ilgilendiği iddiası gündeme geldi.
SÖZLEŞME DETAYI VE OPSİYON
Galatasaray'ın, Lang için Napoli'ye 2 milyon avro kiralama bedeli ödediği, 26 yaşındaki oyuncuda 30 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunduğu aktarıldı. Lang'ın performansını sürdürmesi halinde opsiyon maddesinin sezon planlamasında yeniden değerlendirilebileceği belirtildi.
EYÜPSPOR MAÇINDA ÖNE ÇIKTI
Ara transfer döneminde kadroya katılan Lang, Eyüpspor karşısında sol kanatta görev yaptı. Hollandalı oyuncu, Mauro Icardi'nin golü öncesinde kaleciden dönen şutu gönderen isim olarak pozisyonun başlangıcında yer aldı ve karşılaşma boyunca hücum organizasyonlarında aktif rol üstlendi.
JUVENTUS ÖNCESİ FORM SİNYALİ
Lang'ın yükselen formu, Juventus karşılaşması öncesinde teknik heyetin elini güçlendirdi. 26 yaşındaki futbolcunun, salı günü oynanacak maçta ilk 11'de yer almasının beklendiği ifade edildi.
MİLLİ TAKIM TAKİBİNDE
Lang'ın performansı, Hollanda Milli Futbol Takımı cephesinde de yakından izleniyor. Erwin Koeman'ın RAMS Park'taki karşılaşmayı tribünden takip ettiği, oyuncunun milli takım aday havuzunda yer aldığı kaydedildi.
UYUM DETAYI VE İSTANBUL BAĞLANTISI
Lang'ın daha önce İstanbul'a, üvey babası Nourdin Boukhari'nin Kasımpaşa forması giydiği dönemde geldiği ve Beşiktaş altyapısında bir yıl bulunduğu bilgisi de öne çıktı. Bu geçmişin, oyuncunun adaptasyon sürecini kolaylaştırdığı vurgulandı.