Kartal uzatmada 'Oh' çekti! Başakşehir - Beşiktaş: 2-3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 22. haftası İstanbul'da sona erdi. Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup etti. İşte yaşananlar...
Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 yendi.
Kartal, Selke'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Ancak Hyeon-gyu Oh ve Orkun Kökçü ile 2-1 öne geçti.
Karşılaşmanın son dakikalarında Bertuğ Yıldırım sahneye çıktı ve tabelaya beraberliği getirdi. Mustafa Erhan Hekimoğlu, uzatmada skoru belirleyen isim oldu.
Beşiktaş gelecek hafta Göztepe'yi ağırlayacak. Turuncu lacivertliler ise Alanyaspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Fayzullayev'in sert şutunda, top üst direğe çarparak auta gitti.
13. dakikada Olaitan'ın pasıyla rakip kaleye sokulan Cerny'nin sol ayakla yaptığı plase vuruşta, top az farkla yandan dışarı çıktı.
24. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza yayının solunda önünde bulan Kemen'in sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.
36. dakikada Başakşehir öne geçti. Djalo'nun savunmadan çıkarken gönderdiği uzun pasta Duarte'nin kafayla karşıladığı top Selke'ye pas oldu. Penaltı noktası civarından seken meşin yuvarlağı Alman santrfor, şık bir dokunuşla ağlarla buluşturdu: 1-0
43. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Savunmada Opoku'nun çıkarken yaptığı hata sonrasında rakibinden topu kapan Oh, süratle ceza sahasına girdi. Kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yapan Güney Koreli golcü oyuncu, meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi: 1-1
Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
TÜRKMEN YÖNETTİ
Trendyol Süper Lig'in 22'nci haftasında RAMS Başakşehir FK, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar üstlendi.
SERGEN YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligin 21'inci haftasında Alanyaspor ile 2-2 biten maçın ilk 11'ine göre Başakşehir karşılaşmasına 4 değişiklikle çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı; Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi ve Cengiz Ünder'in yerine sahaya Amir Murillo, Djalo, Kristjan Asllani ve El Bilal Touré ile çıktı.
BEŞİKTAŞ'IN SAHAYA ÇIKIŞI
Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden siyah-beyazlılarda savunma dörtlüsü Murillo, Agbadou, Djalo ve Rıdvan Yılmaz'dan oluştu. Savunmanın hemen önünde Asllani görev yaparken, hücum hattında sağda Václav Černý, merkezde Orkun Kökçü ve Olaitan, solda El Bilal Touré tercih edildi. Gol yollarındaki görev ise Güney Koreli forvet Oh Hyeon-gyu'ya verildi.
MURILLO VE ASLLANI İLK KEZ 11'DE
Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Asllani ile Murillo, Beşiktaş formasıyla ilk kez bir maça 11'de başladı. Asllani, daha önce Konyaspor karşılaşmasında oyuna sonradan girerken, Murillo ise Alanyaspor maçının ikinci yarısında sahaya çıkmıştı. Bu kez iki isim de başlangıç kadrosunda görev aldı.
SAVUNMADA TANDEM DEĞİŞTİ
Beşiktaş'ta Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte savunma tandemi de farklı bir tercihle şekillendi. Daha önce Djalo–Emirhan ve Agbadou–Emirhan gibi ikilileri deneyen teknik heyet, bu maçta Agbadou–Djalo ikilisini sahaya sürdü.
MONTELLA TRİBÜNDEYDİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını tribünden takip etti. Montella'ya yardımcısı Hakan Balta da eşlik etti.
SÜPER LİG'DE ÜST ÜSTE 4 MAÇTA GOL
Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla yakaladığı etkileyici seriyle öne çıktı. Milli futbolcu, Süper Lig'de üst üste 4 maçta gol atarak dikkat çeken bir istatistiğe ulaştı.
TÜM KULVARLARDA 5 MAÇLIK GOL SERİSİ
Orkun Kökçü, lig performansının yanı sıra tüm kulvarlarda oynadığı son 5 resmi maçta da rakip fileleri havalandırdı. Böylece takımının skor yüküne doğrudan katkı verdiği bir dönemden geçti.
KARİYERİNDE İLK KEZ BAŞARDI
25 yaşındaki yıldız, kariyerinde ilk kez ligde art arda 4 maçta gol sevinci yaşadı. Bu seri, oyuncunun istikrarını ve skor üretimindeki sürekliliğini öne çıkaran bir tablo oluşturdu.
SON 6 RESMİ MAÇIN TAMAMINDA SKOR KATKISI
Orkun Kökçü'nün yükselen grafiği golle sınırlı kalmadı. Yıldız oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 6 resmi maçın tamamında gol katkısı vererek hücum hattının ana parçası haline geldi.
OH'TAN TARİHİ GOL!
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, ikinci maçında bir ilke imza attı.
Güney Koreli forvet, siyah-beyazlı formayla ilk iki maçında gol atan ikinci isim oldu.
Listedeki bir diğer isim ise 2005-2006 sezonunda ilk iki maçında gol atan gol atan Brezilyalı forvet Ailton.