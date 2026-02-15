Kartal uzatmada 'Oh' çekti! Başakşehir - Beşiktaş: 2-3 | MAÇ SONUCU

SERGEN YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligin 21'inci haftasında Alanyaspor ile 2-2 biten maçın ilk 11'ine göre Başakşehir karşılaşmasına 4 değişiklikle çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı; Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi ve Cengiz Ünder'in yerine sahaya Amir Murillo, Djalo, Kristjan Asllani ve El Bilal Touré ile çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN SAHAYA ÇIKIŞI Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden siyah-beyazlılarda savunma dörtlüsü Murillo, Agbadou, Djalo ve Rıdvan Yılmaz'dan oluştu. Savunmanın hemen önünde Asllani görev yaparken, hücum hattında sağda Václav Černý, merkezde Orkun Kökçü ve Olaitan, solda El Bilal Touré tercih edildi. Gol yollarındaki görev ise Güney Koreli forvet Oh Hyeon-gyu'ya verildi.

MURILLO VE ASLLANI İLK KEZ 11'DE Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Asllani ile Murillo, Beşiktaş formasıyla ilk kez bir maça 11'de başladı. Asllani, daha önce Konyaspor karşılaşmasında oyuna sonradan girerken, Murillo ise Alanyaspor maçının ikinci yarısında sahaya çıkmıştı. Bu kez iki isim de başlangıç kadrosunda görev aldı.

Sergen Yalçın ve Nuri Şahin maç öncesi poz verdi (AA) SAVUNMADA TANDEM DEĞİŞTİ Beşiktaş'ta Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte savunma tandemi de farklı bir tercihle şekillendi. Daha önce Djalo–Emirhan ve Agbadou–Emirhan gibi ikilileri deneyen teknik heyet, bu maçta Agbadou–Djalo ikilisini sahaya sürdü.