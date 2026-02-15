Bakırköy'deki 30 milyon dolarlık soygun "SİSTEM" işi mi? Soruşturma çift koldan sürüyor | Taç Döviz'den kaçırılan paralar ve İBB bağlantısı
Bakırköy'deki 30 milyon dolarlık otopark soygunu, bünyesinde girift ilişkiler barındıran şaibeli bir yapıyı deşifre etti. Paraları çaldıran Bilal Durmaz'ın İBB’nin rüşvet emanetçisi Taç Döviz’in tutuklu sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Durmaz ifadesinde çalınan 30 milyar dolar için "İş sermayemdi, zararım büyük" derken; böylesi bir paranın otoparkta saklanması ve hırsızların eliyle koymuş gibi bulması şüpheleri daha da artırdı. Nitekim 30 milyon doların Taç Döviz'e yapılan operasyonla aynı tarihten beri saklandığı söyleniyor. 'Durmaz'ların da İmamoğlu’nun koruma müdürü ve para kasalarıyla olan trafiği biliniyor. Tam da bu noktada bir soru önem kazanıyor: SİSTEM, saklattığı paraları "hırsızlık" süsüyle geri mi aldı?
İstanbul Bakırköy'de filmleri aratmayan bir soygun kayıtlara geçti.
Mestur Döviz'in sahibi Bilal Durmaz'ın (28) Ekşinar Konakları'nın otoparkında bulunan Audi A6 ve Ford Ranger markalı iki aracından 30 milyon dolar çalındı. 11 Şubat günü sahte plakalı araçla siteye giren 4 hırsız, A6 ve Ranger'ın yerini eliyle koymuş gibi buldu. Araçların camlarını kırarak bagajdaki 300 kilogram ağırlığındaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kayıplara karıştı.
12 Şubat gecesi 01.00 sularında araçların camlarının kırıldığını gören Bilal Durmaz, polise başvurdu. Araç bagajında saklanan 30 milyon dolar kafalarda soru işaret bırakırken; Durmaz olay gününe dair tüm detayları anlattı.
"İŞ YERİNİ YENİ TAŞIDIM, GEÇİCİ OLARAK ARAÇ BAGAJINDA MUHAFAZA ETTİM"
Döviz ticareti yaptığını söyleyen Durmaz, iş yerini yaklaşık 3 ay önce taşıdığını ve yeni adrese taşınırken döviz bürosunda bulunan nakit parayı geçici olarak araçlarında muhafaza ettiğini iddia etti.
30 MİLYON DOLAR "SİSTEM"İN PARASI MIYDI?
Tam da bu noktada Bilal Durmaz ve babasının İBB'nin rüşvet vurgun paralarının emanetçisi konumunda olan Taç Döviz'in sahibi oldukları akıllara geldi. "Bagajdaki para İBB'den kaçırılan para mıydı?"sorusu önem kazandı. 4 hırsızın güvenlikli bir otoparkta eliyle koymuş gibi paraları çalması şüpheleri daha da artırdı.
GÜNDÜZ EVDEN AYRILDI, GECE HIRSIZLIĞI ANLADI
Olay günü gündüz saatlerinde evinden ayrıldığını anlatan Bilal Durmaz, gece saatlerinde aracını kontrol ettiğinde bir aracın sağ arka camının kırıldığını, diğer aracın ise kapalı kasa kısmının zorlanarak açıldığını söyledi. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini incelediğini ve emniyete gidip şikayetçi olduğunu anlattı.
"İŞ SERMAYEMDİ, ZARARIM BÜYÜK"
Otoparkta sakladığı 30 milyon doları çaldıran Durmaz, bu paranın iş sermayesi olduğunu ve 2025 yılı itibarıyla sermayesinin yaklaşık 40 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Durmaz, paranın çalınmasıyla büyük zarara uğradığını söyledi.
Öte yandan paraların 3 aydır otoparkta tutulduğu öğrenildi.
Bu sürenin Laleli'de gerçekleştirilen büyük baskınlarla neredeyse aynı tarihe denk gelmesi, otoparkta çalınan 30 milyon doların Taç Döviz'e ait olduğu ihtimalini güçlendirdi.
Devasa meblağın, operasyonlardan kaçırmak amacıyla gizlendiği şüphesi de değerlendirmeler arasında yer aldı.
SORUŞTURMA İBB'DEKİ RÜŞVET VE KARA PARA AĞINA UZANDI
Bu kapsamda soruşturma iki cumhuriyet başsavcılığı eliyle iki koldan yürütülüyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, otopark bariyerlerini kolayca aşan ve paranın yerini eliyle koymuş gibi bulan 4 hırsızın ve onlarla hareket eden kişilerin peşinde.
Bilindiği üzere; Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz'ın, İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ile"para kasaları" Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'ın şoförleri arasında yoğun bir iletişim trafiği saptanmıştı.
TAKVİM'e konuşan tanık Tolgahan Erdoğan'ın beyanlarına göre ise VIP araçlarla 50 milyon dolar taşındığı belirtilmişti. MASAK raporları incelendiğinde TAÇ Döviz'in örgütün emanetçisi olarak faaliyet gösterdiğini sonucuna varılıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu ise araç bagajlarında çuvallarla taşınan 30 milyon doların, İBB rüşvet çarkı ve Taç Dövizi'n gizli kasalarıyla olan bağı üzerine kara para soruşturması yürütüyor.