Bakırköy'deki 30 milyon dolarlık soygun "SİSTEM" işi mi? Soruşturma çift koldan sürüyor | Taç Döviz'den kaçırılan paralar ve İBB bağlantısı

İstanbul Bakırköy'de filmleri aratmayan bir soygun kayıtlara geçti. Mestur Döviz'in sahibi Bilal Durmaz'ın (28) Ekşinar Konakları'nın otoparkında bulunan Audi A6 ve Ford Ranger markalı iki aracından 30 milyon dolar çalındı. 11 Şubat günü sahte plakalı araçla siteye giren 4 hırsız, A6 ve Ranger'ın yerini eliyle koymuş gibi buldu. Araçların camlarını kırarak bagajdaki 300 kilogram ağırlığındaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kayıplara karıştı.

"İŞ YERİNİ YENİ TAŞIDIM, GEÇİCİ OLARAK ARAÇ BAGAJINDA MUHAFAZA ETTİM" Döviz ticareti yaptığını söyleyen Durmaz, iş yerini yaklaşık 3 ay önce taşıdığını ve yeni adrese taşınırken döviz bürosunda bulunan nakit parayı geçici olarak araçlarında muhafaza ettiğini iddia etti.







30 MİLYON DOLAR "SİSTEM"İN PARASI MIYDI?



Tam da bu noktada Bilal Durmaz ve babasının İBB'nin rüşvet vurgun paralarının emanetçisi konumunda olan Taç Döviz'in sahibi oldukları akıllara geldi. "Bagajdaki para İBB'den kaçırılan para mıydı?"sorusu önem kazandı. 4 hırsızın güvenlikli bir otoparkta eliyle koymuş gibi paraları çalması şüpheleri daha da artırdı.



GÜNDÜZ EVDEN AYRILDI, GECE HIRSIZLIĞI ANLADI



Olay günü gündüz saatlerinde evinden ayrıldığını anlatan Bilal Durmaz, gece saatlerinde aracını kontrol ettiğinde bir aracın sağ arka camının kırıldığını, diğer aracın ise kapalı kasa kısmının zorlanarak açıldığını söyledi. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini incelediğini ve emniyete gidip şikayetçi olduğunu anlattı.



"İŞ SERMAYEMDİ, ZARARIM BÜYÜK"



Otoparkta sakladığı 30 milyon doları çaldıran Durmaz, bu paranın iş sermayesi olduğunu ve 2025 yılı itibarıyla sermayesinin yaklaşık 40 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Durmaz, paranın çalınmasıyla büyük zarara uğradığını söyledi.