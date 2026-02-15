ABD Başkanı Trump Gazze Barış Kurulu üyeleriyle 19 Şubat'ta bir araya geleceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump Gazze Barış Kurulu üyeleri ile Washington'da bir araya geleceğini duyurdu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Barış Kurulu'nun sınırsız potansiyeli var. Geçen Ekim ayında, Gazze'deki çatışmaya kalıcı bir son verme planını yayınladım ve vizyonumuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

ABD Başkanı Donald Trump. (Görsel DHA'dan alınmıştır) "5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA KAYNAĞI AÇIKLAYACAĞIZ" Kısa bir süre sonra, rekor hızda insani yardım sağladık ve hayatta olan ve olmayan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağladık. Geçen ay, yirmi dört seçkin Kurucu Üye, resmi kuruluşunu kutlamak ve Gazze'deki siviller için ve nihayetinde Gazze'nin çok ötesinde dünya barışı cesur bir vizyon sunmak üzere İsviçre'nin Davos kentinde benimle bir araya geldi.