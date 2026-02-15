ABD Başkanı Trump Gazze Barış Kurulu üyeleriyle 19 Şubat'ta bir araya geleceğini duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu üyelerinin insani yardım ve yeniden inşa süreci için 5 milyar dolar kaynak ayırdığını açıkladı. Trump, Hamas’ın silah bırakma taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Kurul üyeleriyle 19 Şubat’ta bir araya geleceğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump Gazze Barış Kurulu üyeleri ile Washington'da bir araya geleceğini duyurdu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Barış Kurulu'nun sınırsız potansiyeli var. Geçen Ekim ayında, Gazze'deki çatışmaya kalıcı bir son verme planını yayınladım ve vizyonumuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından oybirliğiyle kabul edildi.
"5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA KAYNAĞI AÇIKLAYACAĞIZ"
Kısa bir süre sonra, rekor hızda insani yardım sağladık ve hayatta olan ve olmayan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağladık. Geçen ay, yirmi dört seçkin Kurucu Üye, resmi kuruluşunu kutlamak ve Gazze'deki siviller için ve nihayetinde Gazze'nin çok ötesinde dünya barışı cesur bir vizyon sunmak üzere İsviçre'nin Davos kentinde benimle bir araya geldi.
'HAMAS SÖZÜNÜ TUTMALI'
19 Şubat 2026'da, Washington DC'deki Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde Barış Kurulu Üyeleriyle tekrar bir araya geleceğim ve burada Üye Devletlerin Gazze'deki insani yardım ve yeniden yapılanma çabalarına 5 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını ve Gazzeliler için güvenlik ve barışı sağlamak üzere Uluslararası İstikrar Gücü ve Yerel Polise binlerce personel tahsis ettiğini açıklayacağız. Çok önemli olarak, Hamas, Tam ve Acil Silahsızlanma taahhüdünü yerine getirmelidir. Barış Kurulu, tarihin en etkili uluslararası kuruluşu olacağını kanıtlayacak ve onun başkanlığını yapmaktan onur duyuyorum." ifadelerine yer verdi.