Trabzon’da 41 ülkeli dev maraton! 'Koş dünyaya nefes ol' sloganıyla Karadeniz nefes kesti

41 ÜLKEDEN ULUSLARARASI BULUŞMA Maratona 41 ülkeden sporcular kayıt yaptırdı. Uluslararası katılımın bu denli yüksek olması, organizasyonun küresel bilinirliğinin ve Trabzon'un spor turizmindeki yükselen konumunun önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. Karadeniz'in doğal güzellikleri eşliğinde koşulan parkurlar, hem sporcular hem de izleyiciler için görsel bir şölen sundu.

"KOŞ DÜNYAYA NEFES OL" Bu yıl maraton, "Koş Dünyaya Nefes Ol" mottosuyla düzenlendi. Organizasyon kapsamında ülke genelinde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekilmesi ve çevre bilincinin artırılması hedeflendi. Sporun birleştirici gücü, çevre duyarlılığıyla buluşturuldu.

'TRABZON SPORDA KÜRESEL BİR MERKEZ OLUYOR' Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada sporun birleştirici gücünü hep birlikte yaşadık. 41 ülkeden sporcuları Trabzon'da ağırlarken, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acılara da kayıtsız kalmadık. Türkiye ve Filistin bayraklarının yan yana taşınması, kardeşliğin ve insani dayanışmanın güçlü bir ifadesidir. Spor, insanlığın ortak dilidir ve biz bu dili barıştan, adaletten ve kardeşlikten yana kullanmaya devam edeceğiz"