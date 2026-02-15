Trabzon’da 41 ülkeli dev maraton! 'Koş dünyaya nefes ol' sloganıyla Karadeniz nefes kesti
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 46’ncısı organize edilen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, rekor katılım ve muhteşem atmosferle tamamlandı. 41 farklı ülkeden gelen sporcuların yer aldığı dev organizasyonda toplam 2 bin 936 atlet parkurlarda ter döktü. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehir maraton heyecanıyla dolup taştı, tribünler alkış sesleriyle inledi.
Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan maraton, ilk kez 1981 yılında "Trabzon Maratonu"adıyla düzenlenmiş, daha sonra Trabzon'un kurtuluş haftasında yapılmaya başlanarak "Trabzon Yarı Maratonu" adını almıştır.
46 yıllık geçmişiyle organizasyon, hem sportif geleneğini hem de uluslararası kimliğini güçlendirmeye devam ediyor.
DÖRT FARKLI KATEGORİDE MÜCADELE
Bu yıl yarışlar 4 ayrı kategoride gerçekleştirildi:
• 21K Yarı Maraton: 492 sporcu
• 10K Çeyrek Maraton: 632 sporcu
• 4K Halk Koşusu: 1.286 sporcu
• 1K Çocuk Koşusu: 526 sporcu
Her yaştan katılımcının yer aldığı organizasyon, elit atletlerden amatör sporculara, çocuklardan ailelere kadar geniş bir katılım profiline sahne oldu. Kent genelinde spor atmosferi gün boyu hissedildi.
41 ÜLKEDEN ULUSLARARASI BULUŞMA
Maratona 41 ülkeden sporcular kayıt yaptırdı. Uluslararası katılımın bu denli yüksek olması, organizasyonun küresel bilinirliğinin ve Trabzon'un spor turizmindeki yükselen konumunun önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.
Karadeniz'in doğal güzellikleri eşliğinde koşulan parkurlar, hem sporcular hem de izleyiciler için görsel bir şölen sundu.
"KOŞ DÜNYAYA NEFES OL"
Bu yıl maraton, "Koş Dünyaya Nefes Ol" mottosuyla düzenlendi. Organizasyon kapsamında ülke genelinde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekilmesi ve çevre bilincinin artırılması hedeflendi. Sporun birleştirici gücü, çevre duyarlılığıyla buluşturuldu.
'TRABZON SPORDA KÜRESEL BİR MERKEZ OLUYOR'
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Bugün burada sporun birleştirici gücünü hep birlikte yaşadık. 41 ülkeden sporcuları Trabzon'da ağırlarken, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acılara da kayıtsız kalmadık. Türkiye ve Filistin bayraklarının yan yana taşınması, kardeşliğin ve insani dayanışmanın güçlü bir ifadesidir. Spor, insanlığın ortak dilidir ve biz bu dili barıştan, adaletten ve kardeşlikten yana kullanmaya devam edeceğiz"
KURTULUŞ HAFTASINDA SPOR ŞÖLENİ
Trabzon'un kurtuluş haftası kapsamında masa tenisi ve satranç turnuvaları da düzenlendi.
Böylece şehir genelinde çok yönlü bir spor atmosferi oluşturuldu. 46.Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun, şehrin tanıtımına, spor turizmine ve yerel ekonomiye önemli katkı sağladığı belirtildi. Organizasyon, Trabzon'un uluslararası spor takvimindeki güçlü yerini bir kez daha pekiştirdi.