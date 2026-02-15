Başkan Erdoğan’dan gençlere unutulmaz destek: Emine ablan yemek masasını versin

Bilal Erdoğan, bu anıyı AK Parti İstanbul tarafından düzenlenen Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda yaptığı konuşmada paylaştı.

Olay, o dönem üniversite öğrencisi olan Mustafa Şentop ve arkadaşlarının 'Teklif' dergisi için dönemin Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan masa talep etmesiyle yaşandı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul tarafından düzenlenen Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katıldı. Programda konuşan Bilal Erdoğan, babası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop arasında 1980'li yılların sonunda geçen bir anıyı paylaştı.

"TEKLİF" DERGİSİ İÇİN MÜTEVAZI BİR BAŞLANGIÇ

Bilal Erdoğan'ın aktardığına göre, o dönemde üniversite öğrencisi olan Mustafa Şentop ve arkadaşları "Teklif" adını verdikleri bir dergi çıkarmaya karar verdi. Fatih'te yaklaşık 40 metrekarelik bir yer kiralayan gençler, ofis kurma aşamasında maddi imkansızlıklarla karşılaştı.

Bu süreçte, o dönem Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a giderek destek talebinde bulundular.

Mustafa Şentop ve arkadaşlarının Erdoğan'a, "Başkanım biz bir dergi kurduk, yer tuttuk ama içinde hiçbir eşyamız yok. Hiç olmazsa çalışabilmek için bir masamız olsun istiyoruz."şeklinde hitap ettiği aktarıldı.