Başkan Erdoğan’dan gençlere unutulmaz destek: Emine ablan yemek masasını versin
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, 1980’li yıllarda Mustafa Şentop ve arkadaşlarının çıkardığı “Teklif” dergisi için yaşanan bir dayanışma anısını paylaştı. Erdoğan, gençlerin masa talebine dönemin Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evindeki yemek masasını vererek destek olduğunu anlattı.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul tarafından düzenlenen Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katıldı. Programda konuşan Bilal Erdoğan, babası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop arasında 1980'li yılların sonunda geçen bir anıyı paylaştı.
"TEKLİF" DERGİSİ İÇİN MÜTEVAZI BİR BAŞLANGIÇ
Bilal Erdoğan'ın aktardığına göre, o dönemde üniversite öğrencisi olan Mustafa Şentop ve arkadaşları "Teklif" adını verdikleri bir dergi çıkarmaya karar verdi. Fatih'te yaklaşık 40 metrekarelik bir yer kiralayan gençler, ofis kurma aşamasında maddi imkansızlıklarla karşılaştı.
Bu süreçte, o dönem Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a giderek destek talebinde bulundular.
Mustafa Şentop ve arkadaşlarının Erdoğan'a, "Başkanım biz bir dergi kurduk, yer tuttuk ama içinde hiçbir eşyamız yok. Hiç olmazsa çalışabilmek için bir masamız olsun istiyoruz."şeklinde hitap ettiği aktarıldı.
"EMİNE ABLAN YEMEK MASASINI VERSİN"
Bilal Erdoğan, gençlerin talebine karşı Başkan Erdoğan'ın"Git bizim eve, Emine ablan yemek masasını versin."dediğini anlattı.