Başkan Erdoğan Çağrı Bey gemisi personeliyle görüştü: Müjdeler bekliyoruz
Türkiye’nin enerji filosuna katılan “Çağrı Bey” Derin Deniz Sondaj Gemisi, Taşucu Limanı’nda düzenlenen törenle Somali’ye uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gemiye donanma unsurlarının eşlik edeceğini ve yaklaşık 45 gün sonra Somali’ye ulaşacağını açıkladı. Filo envanterindeki sondaj gemisi sayısının altıya yükseldiğini belirten Bayraktar, iki ülke arasında enerji alanında kapsamlı projelerin hayata geçirileceğini vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise gemi personeline hitaben yolculuğun hayırlı olmasını dileyerek, Somali’den olumlu sonuçlar ve müjdeli haberler beklediklerini ifade etti.
Hızlı Özet Göster
- "Çağrı Bey" Derin Deniz Sondaj Gemisi, petrol arama faaliyetleri için Mersin'deki Taşucu Limanı'ndan Somali'ye uğurlandı.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geminin Somali açıklarında petrol emareleri bulunan çok derin bir alanda sondaj yapacağını açıkladı.
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bayraktar ile yaptığı telefon görüşmesinde Somali'deki sondaj faaliyetlerinden olumlu haberler beklediğini belirtti.
- Bakan Bayraktar, Karadeniz'de Rize, Giresun, Ordu, Samsun ve Kastamonu açıklarında yeni sondajların yapılacağını da duyurdu.
- Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktöründe bu yıl içinde elektrik üretimine başlanmasının hedeflendiği ifade edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali'ye uğurlandığı tören öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yaptığı telefon görüşmesinde gemi personeline yolculuklarının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, müjdeli haberler beklediğini dile getirdi.Başkan Erdoğan gemi personeli ile telefonda görüştü
Türkiye'nin enerji filosunun yeni gemilerinden Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisi, bugün Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan törenle Somali'ye uğurlandı. Uğurlama töreni öncesi Taşucu Limanı'ndaki gemiye çıkarak incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Bayraktar, brifingin ardından Mersin Valisi Atilla Toros, milletvekilleri, Somalili heyet ve gemi personelinin de bulunduğu Çağrı Bey gemisinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.
akan Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda yaptığı konuşmada,"Efendim, Çağrı Bey, malumunuz bizim en yeni sondaj gemilerimizden bir tanesi. 7. nesil ve kulesi 114 metre olduğu için Süveyş Kanalı'ndan geçemiyor. Yani oradaki köprüyü geçemiyor. Malum bizim boğazlardan da geçemiyor. Dolayısıyla mecburen Cebelitarık, Güney Afrika Ümit Burnu, orayı seyretmek suretiyle yaklaşık 45-50 gün içerisinde inşallah Mogadişu'ya varacak. Yani nisan ayının ilk haftasında biz inşallah oraya varmasını hedefliyoruz. Bu gemide 180 mürettebat var. Şimdi kaptanımız burada, bütün Mersin milletvekillerimiz, valimiz hep beraber burada gemiyi göndermek için son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir de sizlerin hayır duasını alalım dedik. İnşallah bu Ramazan öncesi, Ramazan bereketiyle de gelir, inşallah Somali'den hayırlı haberleri size, milletimize ve Somali halkına vermiş oluruz"dedi.
Bakan Bayraktar, telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan'a dünyanın en derin ikinci kuyusunun kazılacağı bilgisini de aktardı."İnşallah bu sondajlarla sadece ülkemizde değil, tüm dünyada artık Türkiye'nin bütün bu gemilerinin sesini duyacağız, duyuracağız"
"SOMALİ'DEN GÜZEL MÜJDELER BEKLİYORUZ"
Başkan Erdoğan da görüşmede gemide bulunanlara hitap etti. Erdoğan, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın değerli mensupları ve Çağrı Bey sondaj gemimizin değerli mensupları, öncelikle bu yolculuğunuzun hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Nisan ayına kadar sürecek olan uzun bir yolculuğunuz var ama bu yolculuk gerçekten kutlu bir yolculuk olacak ve biz sizden, Somali'den inşallah güzel müjdeler bekliyoruz, güzel haberler bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bu sondajlarla sadece ülkemizde değil, tüm dünyada artık Türkiye'nin bütün bu gemilerinin sesini duyacağız, duyuracağız. Onun için ben bu kutlu yolculuğun hayırla vesile olmasını diliyorum ve sizlere tekrar Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
ÇAĞRI BEY SOMALİ YOLUNDA
Türkiye'nin enerji filosuna katılan Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi, Taşucu Limanı'ndan düzenlenen törenle Somali'ye uğurlandı.Çağrı Bey yola çıktı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, donanma gemilerinin Çağrı Bey'e eşlik edeceğini belirterek geminin yaklaşık 45 gün içinde Somali'ye ulaşacağını açıkladı. Bayraktar, Türkiye'nin sondaj gemisi sayısının 6'ya çıktığını vurgulayarak Somali ile enerji alanında büyük projelerin hayata geçirileceğini söyledi.
ENERJİDE BAĞIMSIZLIK VURGUSU
Dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katılarak Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar milli enerji hamlesine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyona işaret eden Bayraktar,"Türkiye'yi mutlak surette enerjide bağımsız kılacak işler yapma" hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını sona erdirmeyi amaçladıklarını ifade eden Bayraktar, "Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığını bitireceğiz. Çünkü Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomide çok daha güçlü olacak, çok daha güçlü bir hazinemiz olacak"dedi.
KARADENİZ'DE YENİ ARAMA HAMLESİ
Bayraktar, halihazırda yaklaşık 4 milyon hanenin yerli doğal gaz kullandığını anımsatarak Karadeniz'deki arama faaliyetlerinin artarak süreceğini vurguladı. "Karadeniz gazı elbette ki çok önemli. Karadeniz'de ısrarla, inatla aramaya devam edeceğiz. Farklı sahalarda yeni müjdeler için de çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Kastamonu açıklarını; Karadeniz'i baştan başa bu sene bu sondajlarla yeni sahaları keşfetmek üzere arayacağız" ifadelerini kullanan Bayraktar, bu yıl Karadeniz'deki yerli gaz üretiminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.
ÇAĞRI BEY GEMİSİ SOMALİ YOLUNDA
Türkiye'nin yurt dışındaki enerji arama faaliyetlerine de değinen Bayraktar,"Yarın yine tarihi bir adım atacağız. Çağrı Bey gemimizi, Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurlayacağız ve Somali'de petrol arayacağız. İnşallah 2026 bu anlamda bir keşif yılı, bir müjdeler yılı olarak bizlere nasip olacak" dedi.
AKKUYU'DA İLK ELEKTRİK HEDEFİ
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktöründe inşaatın yüzde 99 seviyesine ulaştığını belirten Bayraktar, "Hedefimiz ilk reaktörden bu sene içerisinde enerjiyi üretmek ve diğer reaktörleri de peyderpey devreye almak. 4 reaktör devreye girdiğinde ihtiyacımız olan elektriğin yüzde 10'unu, buradan alacağız. Sinop ve Trakya projeleriyle de Türkiye, önemli bir nükleer endüstriye sahip bir ülke haline gelecek" ifadelerini kullandı.
Bayraktar'ın açıklamaları, Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında enerji kaynaklarını çeşitlendirerek enerji arz güvenliğini güçlendirme hedefini sürdürdüğünü ortaya koydu.