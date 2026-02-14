Başkan Erdoğan Çağrı Bey gemisi personeliyle görüştü: Müjdeler bekliyoruz

Dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katılarak Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar milli enerji hamlesine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunmuştu. Konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyona işaret eden Bayraktar, "Türkiye'yi mutlak surette enerjide bağımsız kılacak işler yapma" hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını sona erdirmeyi amaçladıklarını ifade eden Bayraktar, "Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığını bitireceğiz. Çünkü Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomide çok daha güçlü olacak, çok daha güçlü bir hazinemiz olacak" dedi.

Bayraktar, halihazırda yaklaşık 4 milyon hanenin yerli doğal gaz kullandığını anımsatarak Karadeniz'deki arama faaliyetlerinin artarak süreceğini vurguladı . "Karadeniz gazı elbette ki çok önemli. Karadeniz'de ısrarla, inatla aramaya devam edeceğiz. Farklı sahalarda yeni müjdeler için de çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Kastamonu açıklarını; Karadeniz'i baştan başa bu sene bu sondajlarla yeni sahaları keşfetmek üzere arayacağız" ifadelerini kullanan Bayraktar, bu yıl Karadeniz'deki yerli gaz üretiminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye'nin yurt dışındaki enerji arama faaliyetlerine de değinen Bayraktar, "Yarın yine tarihi bir adım atacağız. Çağrı Bey gemimizi, Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurlayacağız ve Somali'de petrol arayacağız. İnşallah 2026 bu anlamda bir keşif yılı, bir müjdeler yılı olarak bizlere nasip olacak" dedi.

AKKUYU'DA İLK ELEKTRİK HEDEFİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktöründe inşaatın yüzde 99 seviyesine ulaştığını belirten Bayraktar, "Hedefimiz ilk reaktörden bu sene içerisinde enerjiyi üretmek ve diğer reaktörleri de peyderpey devreye almak. 4 reaktör devreye girdiğinde ihtiyacımız olan elektriğin yüzde 10'unu, buradan alacağız. Sinop ve Trakya projeleriyle de Türkiye, önemli bir nükleer endüstriye sahip bir ülke haline gelecek" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın açıklamaları, Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında enerji kaynaklarını çeşitlendirerek enerji arz güvenliğini güçlendirme hedefini sürdürdüğünü ortaya koydu.