Galatasaray Buruk’un gözdesi olan Nijeryalı yıldız için en önemli adımı attı

Sarı-Kırmızılılar 6 numara transferinde listenin ilk sırasında yer alan Raphael Onyedika için Belçika kulübünün kapısını çaldı. Yönetimin 3 milyon euro kiralama ve 17 milyon euro zorunlu opsiyon içeren teklif yaptığı öğrenildi. Pazarlıklar kıran kırana sürüyor.

Giriş Tarihi :31 Aralık 2025
Ara transferde bütçenin büyük kısmını 6 numara takviyesi için kullanmayı planlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Okan Buruk'un en çok istediği isim olan Raphael Onyedika için resmi temas sağladı.

OLUMLU YANIT GELMEDİ
Alınan bilgilere göre yönetim, Club Brugge'e resmi teklifini iletti. Belçika kulübüne 3 milyon euro kiralama ve 17 milyon euro zorunlu opsiyon içeren teklif yapıldığı öğrenildi. Ancak Brugge'ün olumlu bir yanıt vermediği ve kapıyı 28 milyon euro'dan açtığı belirlendi. Limit ve FFP konularında sorun yaşamamak için 6 numara transferini zorunlu kiralama ile yapmayı planlayan Galatasaray'ın bundan sonra yapacağı hamle merak konusu. Sarı-Kırmızılılar, Onyedika'nın sözleşmesi haziran ayında son yılına gireceği için pazarlıklarla görüşmeleri istenen düzeye getirebileceğine inanıyor.

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
Bu nedenle önümüzdeki günlerde revize bir teklifin Belçika kulübüne sunulması bekleniyor. Nijeryalı futbolcunun Victor Osimhen'in de etkisiyle Galatasaray formasını giymeyi çok istediği ve bu durumun da pazarlıklar da koz olarak kullanılacağı gelen bilgiler arasında.

