Fenerbahçe Oğuz Aydın için teklifi arttırdı! CSKA Moskova 6 milyon euroyu geçti

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a teklifler gelmeye devam ediyor. Rusya ekibi CSKA Moskava, kanat oyuncusu için yaptığı teklifi yükseltti. Edinilen bilgilere göre CSKA Moskova, Oğuz Aydın için yaptığı teklife 550 bin euro kiralama bedeli ekleyerek 5.5 milyon euro zorunlu satın alma ile birlikte toplam bedeli 6 milyon 50 bin euro'ya çıkardı. Fenerbahçe teklifi değerlendirmeye aldı ve Rus ekibinin dönüş beklediği öne sürüldü. Oğuz'a daha önce Trabzonspor talip olmuş ancak, Bordo-Mavili ekibin yaptığı teklif Sarı-Lacivertliler tarafından reddedilmişti. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev alan Oğuz Aydın, 863 dakika sahada kalırken 2 asistlik katkı sağladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN