Kübra Dağlı hedef büyüttü: Avrupa’da 5. şampiyonluk için gözünü 2027’ye dikti

Milli tekvandocu Kübra Dağlı, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi :30 Aralık 2025
Milli ekvandocu Kübra Dağlı, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dağlı, "Tallinn'de Avrupa üçüncüsü olduk. Uzun yılların ardından yarışmacılar çok değişmiş. Tabii ki hedefim şampiyonluktu. Çünkü son 10 yılın şampiyonuyduk. Beşinci Avrupa şampiyonluğumu hedefliyordum. Maalesef olmadı. Bir sonraki Avrupa Şampiyonası da 2027'de. İnşallah orada 5. Avrupa şampiyonluğumu alırım" dedi. Dağlı, 2026 yılı hedefleriyle ilgisi "Önümüzde bir Dünya Şampiyonası var. Orada iyi bir derece elde etmek istiyorum" diye konuştu.

