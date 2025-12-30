Milli ekvandocu Kübra Dağlı, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dağlı, "Tallinn'de Avrupa üçüncüsü olduk. Uzun yılların ardından yarışmacılar çok değişmiş. Tabii ki hedefim şampiyonluktu. Çünkü son 10 yılın şampiyonuyduk. Beşinci Avrupa şampiyonluğumu hedefliyordum. Maalesef olmadı. Bir sonraki Avrupa Şampiyonası da 2027'de. İnşallah orada 5. Avrupa şampiyonluğumu alırım" dedi. Dağlı, 2026 yılı hedefleriyle ilgisi "Önümüzde bir Dünya Şampiyonası var. Orada iyi bir derece elde etmek istiyorum" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN