Fenerbahçe’de Oğuz Aydın için ayrılık kapıda | CSKA Moskova 5 milyon euro opsiyonla devrede!

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de beklenen performansın çok uzağında kalan Oğuz Aydın'la ilgili ayrılık söylentileri çoğalıyor. Musaba transferinden sonra rotasyondaki yeri iyice sıkıntıya giren milli futbolcunun adı son günlerde Trabzonspor ile anılıyordu. Son gelen bilgilere göre Rusya'dan da Oğuz'a talip çıktı. CSKA Moskova'nın genç yıldız için Fenerbahçe'ye 5 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Oğuz Aydın'ı yurt içinde bir kulübe vermeye çok sıcak bakmayan sarılacivertlilerin CSKA Moskova'nın teklifine olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Oğuz'un menajerinin Rus kulübü ile masaya oturduğu ve şartları konuştuğu gelen bilgiler arasında. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Trabzonspor'un transferden çekildiği ifade edildi.

