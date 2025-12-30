Beşiktaş’tan 22 milyon Euro’luk hamle: Chelsea’nin yıldızı Tyrique George gündemde

Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Chelsea'de forma giyen Tyrique George oldu. Premier Lig devi de altyapıdan yetişen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gelişim kaydetmesi için düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma kiralamaya karar verdi. Siyah-Beyazlılar bunun üzerine harekete geçti. Bundesliga ekibi Leipzig ve Serie A'nın köklü kulübü Roma'nın da genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Piyasa değeri 22 milyon Euro olan İngiliz oyuncu, Premier Lig'de 4 maçta 143 dakika süre alırken, skora katkıda bulunamadı.

HADJAM'DAN MESAJ VAR

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Jaouen Hadjam, Cezayir-Sudan maçında sakatlandı. Genç oyuncunun durumunun ciddi olmadığı iddia edildi. Cezayirli futbolcu, "Sakat olsam bile kalbim, takımla ve Cezayir halkıyla birlikte sahada kalıyor" dedi.