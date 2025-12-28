Trabzonspor’dan dev operasyon! 4 bölgeye transfer harekâtı başladı

Yönetim, devre arasında stoper, kanat, bek ve forvet transferi planlıyor. Bordo Mavililer'in stoper hedefinde Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki stoper Chibuike Nwaiwu, Trendyol Süper Lig ekipleri Çaykur Rizespor'dan Samet Akaydin, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve Başakşehir'den Opoku var. Sol kanat için ilk tercih Nice'ten Jeremie Boga. Radardaki diğer isim ise Midtjylland forması giyen milli yıldız Aral Şimşir. Nijeryalı golcü Onuachu'nun yokluğunda forvette sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Konyaspor'dan Umut Nayir'i gündemine aldı. Manisa FK forma giyen oyuncular, 17 yaşındaki stoper Ada İbik ile iki bek bölgesinde oynayan 21 yaşındaki sağ bek Ayberk Karapo da listeye eklendi.

Haber: Yunus Emre Sel