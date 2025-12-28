Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kartal'ın Torino forması giyen Duvan Zapata'yı transfer listesine eklediği öğrenildi. 34 yaşındaki Kolombiyalı golcü, Siyah-Beyazlılar'ın radarına girdi. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Beşiktaş, 8 Aralık'ta Torino'nun evinde Milan ile oynadığı karşılaşmaya scout gönderdi. Söz konusu maçta Zapata 1 kez gol sevinci yaşadı. Nisan ayında 35 yaşına girecek olan Zapata'nın Torino ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

STOPERE BOCAGLİ



Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer listesine yeni bir ismi daha dahil etti. Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Olivier Boscagli'yle ilgileniyor. 28 yaşındaki Fransız stoperin sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.