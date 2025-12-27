Bahis soruşturmasında 29 gözaltı kararı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında kapsamında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi... Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; "Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi icra edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Bu arada TFF Hukuk Müşavirliği bahis soruşturması kapsamında 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.