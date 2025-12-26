PODCAST CANLI YAYIN
Samsunspor’dan Musaba açıklaması: Disiplin süreci başlatıldı

Samsunspor, Fenerbahçe ile anlaşan Antony Musaba’nın FIFA kuralarını ihlal ettiğini ve Hollandalı futbolcu için disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi :26 Aralık 2025
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'ye serbest kalma bedeli yatırılarak transfer olması beklenen Hollandalı kanat oyuncusu Antony Musaba ile ilgili dün ayrıntılı açıklamada bulundu. Karadeniz ekibi, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından Anthony Musaba'nın kulüple ilişkisinin fiilen kesildiğini belirtti. Musaba'nın Kırmızı- Beyazlı kulüpten herhangi bir izin almadan antrenmana katılmadığı ifade edildi... Samsunspor Kulübü konu ile ilgili "FIFA talimatları gereği kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz.
Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullandı.

