Osimhen kutusu Galatasaray’a servet kazandırdı

Galatasaray özel olarak hazırladığı ve 10 bin liraya satışa sunduğu ‘Solo II Osimhen’ kutusundan 60 bin adet satarak 600 milyon lirayı (yaklaşık 12 milyon euro) kasasına koydu.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2025
Cimbom'un, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in Galatasaray kariyerine özel olarak tasarlanan ve içinde Osimhen'in özel tasarım forması ve maskesi bulunan "Galatasaray Solo II Osimhen Box" adlı kutudan elde ettiği gelir dikkatleri çekti. Sarı-Kırmızılılar, 10 bin liraya satışa sunulan ve 60 bin adet satılan kutudan şu ana kadar 600 milyon tl (yaklaşık 12 milyon euro) kazandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise bu rakamı 100 bin adete çıkarmak istediklerini söyledi. Özbek ayrıca, Sane için de bir paket hazırladıklarını dile getirdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar içeriğinde Osimhen'in özel tasarım forması ve maskesi bulunan kutuya yoğun ilgi gösteriyor.

