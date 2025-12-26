PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe’de Diego Carlos kararı: Satışa çıkarıldı

Fenerbahçe’nin, devre arası transfer döneminde Diego Carlos için gelecek tekliflere açık olduğu öğrenildi. Como’ya kiralanan stoper için 5 milyon euro bonservis istendiği bilgisi paylaşıldı.

26 Aralık 2025
İtalyan basını Fenerbahçe'nin, Como ile sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takıma geri dönecek Diego Carlos'u takımda tutmak istemediğini öne sürdü. Haberde, Fenerbahçe yönetiminin kiralık 32 yaşındaki defans için devre arasında da gelebilecek tekliflere açık olduğu ve yeni transferler için kaynak oluşturmak istediği belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in, Brezilyalı stoper için yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Öte yandan Como'nun oyuncuyu kadrosunda tutmak istemesi halinde Fenerbahçe ile görüşmelere başlaması gerektiği de aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

