Beşiktaş Facundo Buonanotte’yi gündemine aldı

Beşiktaş Chelsea’de kiralık olarak oynayan, Brighton’ın 21 yaşındaki oyuncusunu transfer listesine ekledi. Yönetimin TFF’nin 12+2 yabancı kontenjanına da uyan Buonanotte için girişimde bulunması bekleniyor

Giriş Tarihi :26 Aralık 2025
Ara transferin en hareketli takımlarından birisi olması beklenen Beşiktaş 10 numara transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Devre arasında Rafa Silva ile yollarını ayırması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın bu bölge için Brighton'ın 21 yaşındaki Arjantinli yıldızı Facundo Buonanotte'yi gündemine aldı. Sezon başında Chelsea'ye kiralanan genç oyuncunun devre arasında Brighton'a geri dönmesi bekleniyor. TFF'nin belirlediği 12+2 yabancı kuralına da uyan Buonanotte için ilerleyen günlerde Brighton ile temasa geçilip teklif yapılacağı da gelen bilgiler arasında. Maviler ile bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Tangocu'nun Brighton ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

2 MAÇI BOŞ GEÇTİ
Siyah-Beyazlılar, bu sezon ligin ilk yarısında yalnızca 2 maçta gol sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, Alanyaspor ve Göztepe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda gol kaydedemedi. Kartal, Antalya ekibine 2-0, İzmir temsilcisine ise 3-0 mağlup oldu.

