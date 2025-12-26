PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 5’i üst klasman olmak üzere 30 gözlemciyi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ya sevk etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2025
Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK’ya sevk edildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TFF Hukuk Müşavirliği bahis soruşturması kapsamında 30 gözlemciyi PFDK'ya sevk etti. 5'i üst klasman, 25'i de klasman olmak üzere 30 gözlemcinin tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi. Gözlemciler şöyle: Üst Klasman: Aytekin Durmaz. Baki Tuncay Akkın, Mücahit Tatar, Sabit Hacıömeroğlu, Yılmaz Kalk. Klasman: Ahmet Tepe, Ahmet Eşref Sarı, Atıf Eynallı, Aykut Demiran, Baki Yiğit, Barış Yüksektepe, Can Köse, Düzgün Murat Zincidi, Faruk Utku Yılmaz, Hakan Akmısır, Hasan Hüseyin Yıldırım, İlker Karaciğer, İlker Güneş, Kaan Akın Öz, Kerem Yükünç, Koray Tan, Levent Aktan, Mehmet Çevirgen, Metin Cebeci, Murat Yenice, Mustafa Bıçakcı, Mustafa Kaygısız, Özmen Atalay, Turan Merdin, Yusuf Yaratıcı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Futbolda FETÖ soruşturmasında 3 Temmuz tezgahı! Kumpas sonrası Galatasaray yönetimine girdiler
Bakan Bayraktar’dan TAKVİM’e özel açıklamalar: Hedef günlük 1 milyon varil üretim
Türk Telekom
Güllü’nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı: Temas ve dış kuvvet sonucu düştü
Memurlar ve emekliler dikkat! Ocak zammı için yeni ipucu
Ela Rümeysa Cebeci yapımcıya mesaj atıp uyuşturucu istedi
D&R KİTAP
Yargı paketi kabul edildi: 45 bin kişiye tahliye yolu açıldı
500 bin sosyal konutta ilk kura çekiliyor! Bakan Kurum tarihi ve ili açıkladı
259 liradan 319 liraya yükselttiler! Asgari ücret açıklandı market etiketleri anında değişti
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e 5 dakika ayarı: Batı’ya ezik Türk’e küstah!
SDG için süre dolarken Suriye’de son durum | ABD baskısıyla entegrasyon iddiası: Abdi’nin kafası değişmedi | Şam’dan yalanlama geldi
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze ve Doğu Türkistan mesajı damga vurdu
Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na Divine Circus sırrı! Kubrick’in ölümü sapkın partilerde saklı
İstanbul’a kar geliyor! Valilik açıkladı: Kar yağışı ne zaman başlayacak?
CHP ’Dikbayır’da tıkandı! Vekiller birbirine saydırdı... Genel Merkez karıştı | CHP adına 40 yıllık CHP’liymiş gibi konuşmasın
Onlar yalana doymaz! Barış Terkoğlu’na yurt dışı çıkış yasağı: Kütüphane’deki savcı iddiası asılsız çıktı
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gıda sahtekarlarının listesi yayınlandı: Baharata boya manda yoğurduna inek sütü koymuşlar
Fenerbahçe’den Beşiktaş ve Trabzonspor’a transfer çalımı!