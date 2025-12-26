Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK’ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği bahis soruşturması kapsamında 30 gözlemciyi PFDK'ya sevk etti. 5'i üst klasman, 25'i de klasman olmak üzere 30 gözlemcinin tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi. Gözlemciler şöyle: Üst Klasman: Aytekin Durmaz. Baki Tuncay Akkın, Mücahit Tatar, Sabit Hacıömeroğlu, Yılmaz Kalk. Klasman: Ahmet Tepe, Ahmet Eşref Sarı, Atıf Eynallı, Aykut Demiran, Baki Yiğit, Barış Yüksektepe, Can Köse, Düzgün Murat Zincidi, Faruk Utku Yılmaz, Hakan Akmısır, Hasan Hüseyin Yıldırım, İlker Karaciğer, İlker Güneş, Kaan Akın Öz, Kerem Yükünç, Koray Tan, Levent Aktan, Mehmet Çevirgen, Metin Cebeci, Murat Yenice, Mustafa Bıçakcı, Mustafa Kaygısız, Özmen Atalay, Turan Merdin, Yusuf Yaratıcı.