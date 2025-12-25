SON DAKİKA
Fenerbahçe’den orta sahaya dünya yıldızı hamlesi! Goretzka için masaya oturuldu

Fenerbhaçe'den yeni hamle... Veerman'dan vazgeçen Sarı-Lacivertliler orta sahaya yıldız bir futbolcu kazandırmak için rotayı değiştirdi. Kanarya listenin en başına Bayern Münih'te oynayan Leon Goretzka'yı aldı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Aralık 2025
Fenerbhaçe'den yeni hamle... Veerman'dan vazgeçen Sarı-Lacivertliler orta sahaya yıldız bir futbolcu kazandırmak için rotayı değiştirdi. Kanarya listenin en başına Bayern Münih'te oynayan Leon Goretzka'yı aldı. Alman futbolcunun masadaki en ciddi aday olduğu aktarıldı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Bayern Münih ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, transfer ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Fenerbahçe'nin Goretzka için resmen masaya oturduğu öğrenildi. Alman yıldız bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 26 karşılaşmada görev aldı. Deneyimli futbolcu, söz konusu maçlarda 1 gol kaydetti.

