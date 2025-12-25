Beşiktaş sol bek için düğmeye bastı! Young Boys’lu Hadjam gündemde

Beşiktaş transferde vites yükseltti... Siyah-Beyazlılar, savunmanın soluna yapacağı transfer için rotasını İsviçre olarak belirledi. Siyah-Beyazlılar bir süredir gündeminde olan Young Boys'un Cezayirli sol beki Jaouen Hadjam için kulübüyle görüşmelere başladı. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü gelen haberler arasında. Kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 22 yaşındaki yıldız oyuncunun da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı bildirildi. 2022 yılından beri Young Boys'ta forma giyen Hadjam, hücuma verdiği destekle dikkatleri çekiyor. Bu sezon 26 maçta forma giyen Cezayirli sol kanat, 2 gol atarken 4 de asist yaptı. 14 kez Cezayir Milli Takım formasını giyen Hadjam, 3 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Jurasek ile yolları ayırıp bu bölgeyi güçlendirecek.

