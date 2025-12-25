PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş sol bek için düğmeye bastı! Young Boys’lu Hadjam gündemde

5-6 transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, sol kanat Jaouen Hadjam’ı kadrosuna katmak için Young Boys ile temaslara başladı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Aralık 2025
Beşiktaş sol bek için düğmeye bastı! Young Boys’lu Hadjam gündemde

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş transferde vites yükseltti... Siyah-Beyazlılar, savunmanın soluna yapacağı transfer için rotasını İsviçre olarak belirledi. Siyah-Beyazlılar bir süredir gündeminde olan Young Boys'un Cezayirli sol beki Jaouen Hadjam için kulübüyle görüşmelere başladı. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü gelen haberler arasında. Kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 22 yaşındaki yıldız oyuncunun da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı bildirildi. 2022 yılından beri Young Boys'ta forma giyen Hadjam, hücuma verdiği destekle dikkatleri çekiyor. Bu sezon 26 maçta forma giyen Cezayirli sol kanat, 2 gol atarken 4 de asist yaptı. 14 kez Cezayir Milli Takım formasını giyen Hadjam, 3 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Jurasek ile yolları ayırıp bu bölgeyi güçlendirecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Erken emeklilikte yeni hesap! Borçlanma ve ihyada neler değişecek? Asgari ücret zammı herkese yansıyacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe’den peş peşe açıklama
Rezan Epözdemir’in Maybach oyunu deşifre! Buhar olan 22 milyon 800 bin TL nereye gitti?
Düşen Libya jetinde pilot ve hava kulesinin son konuşmaları! 20.31’de PAN-PAN uyarısı verip 20.38’de radardan çıktı: Dakika dakika kaza
Başkan Erdoğan’dan Libya Başbakanı Dibeybe’ye ve Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi’ye ayrı ayrı başsağlığı telefonu!
Kuruluş Orhan’da nefes kesen hesaplaşma! Orhan Bey Prenses Asporça’yı Mabed Şövalyelerin elinden kurtardı
Murat Ongun’un özel kaleminin evine arama! Klozete gizlenmiş 11 gram uyuşturucu bulundu
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı’dan ölü bebek savunması! Hastayı kabul ettim diye suçlanıyorum
Başkan Erdoğan’dan hadsiz Netanyahu’ya sert tepki: Teneke tıngırtısından başka farkı yok
11. Yargı Paketi: Kovid düzenlemesi Meclis’te kabul edildi! Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı
Rezan Epözdemir’in kara para ağı MASAK raporunda! Kaynanasını paravan olarak kullandı: Eşinden 2 milyon 450 bin dolarlık şüpheli işlem
Başkan Erdoğan’dan CHP’lilerin mezar başındaki rakı rezaletine sert tepki: Allah akıl fikir versin
Ankara’da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Netanyahu’dan erken seçim hazırlığı: Tek bir gün bile kaybetmek istemiyor
Fenerbahçe’de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu
atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’dan ilk tanıtım geldi!
Galatasaray’ın 2 eski yıldızı dönüyor! 3 transfer yolda
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: Çalışma süresi şubat sonuna kadar uzatıldı
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası