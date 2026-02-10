Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G., hastalardan ameliyat için usulsüz ücret talep ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli iki doktor hastalardan rüşvet aldığı iddiaları üzerine gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ameliyat olacak hastalardan rüşvet alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

2 DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerde, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettiği tespit edilen doktor G.Ö. ve C.G. gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.