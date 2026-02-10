Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı
- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'ndeki rüşvet iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
- Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G., hastalardan ameliyat için usulsüz ücret talep ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
- Soruşturma süreci devam ediyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ameliyat olacak hastalardan rüşvet alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
2 DOKTOR GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemelerde, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettiği tespit edilen doktor G.Ö. ve C.G. gözaltına alındı.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.