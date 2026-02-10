Kurtlar Vadisi’nin Abla’sı Şıvga Gerez bakın kimin kızı çıktı! Dansözlük de oyunculuk da meğer annesinden mirasmış

Türkiye onu ilk kez 2000'li yılların başında, o dönemin en büyük vitrinlerinden biri olan İbo Show'da tanıdı. Sahneye çıktığında sadece dans etmiyor, adeta bir görsel şölen sunuyordu.

Ancak Şıvga'nın hamurunda sadece ritim değil, aynı zamanda annesinden geçen o güçlü oyunculuk damarı da vardı. Meğer o meşhur yeteneği, 1950'li yılların Yeşilçam semalarında fırtınalar estiren Romanya doğumlu Üftade Kimi'den ona bir armağandı.

Annesi, 1951-1960 yılları arasında sinemanın o karakteristik yüzlerinden biriyken, Şıvga da 1999'da kaybettiği annesinin mirasını devralıp 2001'de "Dansöz" filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atacaktı.

VADİ'NİN EN SERT 'ABLA'SI... Onun için asıl dönüm noktası ise 2003 yılında Kurtlar Vadisi dizisine dâhil olmasıydı. "Cerrahpaşalıların Ablası" karakteriyle ekrana geldiğinde, kimse bu kadının bir zamanlar sahnelerde fırtınalar estiren o dansçı olduğuna inanamadı.