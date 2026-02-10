Kurtlar Vadisi’nin Abla’sı Şıvga Gerez bakın kimin kızı çıktı! Dansözlük de oyunculuk da meğer annesinden mirasmış
Kurtlar Vadisi'nde racon kesen o sert kadının, aslında Yeşilçam'dan gelen bir mirasın temsilcisi olduğunu biliyor muydunuz? Şıvga Gerez'in vefatı, İbo Show'dan sahnelere, yaşam koçluğundan anne-kızın ortak kaderine uzanan film gibi bir hayatı yeniden hatırlattı.
Türk televizyon tarihinin en sert ama bir o kadar da merak edilen karakterlerinden biriydi Şıvga Gerez... Kurtlar Vadisi'nde "Cerrahpaşalılar'ın Ablası" olarak hafızalara kazındı ancak onun hikayesi, dizideki o karanlık dünyadan çok daha renkli ve derin bağlarla örülüydü.
Sanatçının kanser nedeniyle aramızdan ayrılması, ardında bıraktığı o gizemli ve çok yönlü yaşamı yeniden gündeme taşıdı.
BİR YILDIZIN ANATOMİSİ: ŞIVGA GEREZ
29 Ocak 1970'te İstanbul'un o çok kültürlü atmosferinde dünyaya gözlerini açtığında, aslında kaderi çoktan sanatla mühürlenmişti. Şıvga Gerez, sıradan bir aileye değil, Türk sinemasının o tozlu ama altın sayfalarından gelen bir mirasa doğmuştu.
Türkiye onu ilk kez 2000'li yılların başında, o dönemin en büyük vitrinlerinden biri olan İbo Show'da tanıdı.
Sahneye çıktığında sadece dans etmiyor, adeta bir görsel şölen sunuyordu.
Ancak Şıvga'nın hamurunda sadece ritim değil, aynı zamanda annesinden geçen o güçlü oyunculuk damarı da vardı. Meğer o meşhur yeteneği, 1950'li yılların Yeşilçam semalarında fırtınalar estiren Romanya doğumlu Üftade Kimi'den ona bir armağandı.
Annesi, 1951-1960 yılları arasında sinemanın o karakteristik yüzlerinden biriyken, Şıvga da 1999'da kaybettiği annesinin mirasını devralıp 2001'de "Dansöz" filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atacaktı.
VADİ'NİN EN SERT 'ABLA'SI...
Onun için asıl dönüm noktası ise 2003 yılında Kurtlar Vadisi dizisine dâhil olmasıydı. "Cerrahpaşalıların Ablası" karakteriyle ekrana geldiğinde, kimse bu kadının bir zamanlar sahnelerde fırtınalar estiren o dansçı olduğuna inanamadı.
Otoriter yapısı ve sert mizaçlı duruşuyla Vadi'nin karanlık dünyasında sarsılmaz bir yer edindi. 2010'da "En Mutlu Olduğum Yer" gibi projelerle dramatik gücünü de kanıtlayan Gerez, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ise şöhretin o ışıltılı yanını bir kenara bırakıp ruhsal bir yolculuğa çıktı.
Hayatının son yıllarını yaşam koçluğuna adayan Gerez, 2026 yılı itibarıyla 55 yıllık ömrüne sığdırdığı binlerce anı ile aramızdan ayrıldı.
Bugün o "Abla"yı hatırlarken, aslında sadece bir oyuncuya değil, bir dönemin sanatsal genetiğine de veda ediyoruz.
ŞIVGA GEREZ'İN ANNESİ: ÜFTADE KİMİ
1930 yılında Romanya'da dünyaya geldi. Göçmen olarak geldiği Türkiye'de, önce dansöz olarak tanındı, sonra sinema oyuncusu oldu. 1951-1960 yılları arasında, genellikle sarışın ve güzel kötü kadın rollerinde, 14 filmde oynadı. Rol aldığı ilk film, 1951 yapımı Mezarımı Taştan Oyun adlı filmiydi.