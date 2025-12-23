Son dönemin yıldızı Barış Alper oldu! Küllerinden doğdu

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılması beklenen ancak yönetimin kendisini bırakmaması nedeniyle takımda kalan Barış Alper Yılmaz sezonun ilk maçlarındaki etkisiz performansıyla taraftarların tepkisini çekmişti. Ancak son dönemdeki performansıyla adeta küllerinden doğan yıldız futbolcu yakaladığı çıkışla takımı sırtlayan isimlerden biri oldu. Kasımpaşa karşısında da 2 asistle yıldızlaşan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon ligde 7. asistini yaparak kariyer asist rekorunu da kırdı. Yıldız oyuncunun 7 asistinin yanında 4 de golü bulunuyor

