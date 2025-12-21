Kanarya transferde hız kesmiyor! 2. bomba Lokman

Fenerbahçe transferde gaza bastı... PSV'nin Hollandalı orta sahası Joey Veerman ile kişisel şartlarda anlaşma sağlayan, Hollanda ekibiyle yaptığı görüşmelerde de son aşamaya gelen Kanarya, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı transfer ederek 2. bombayı patlatmayı hedefliyor. Nijerya Milli Takımı ile afrika Uluslar Kupası'nda bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeriyle görüşen ve sözleşme şartları hakkında bilgi alan Sarı- Lacivertli yönetimin kısa süre içinde Atalanta ile temaslara başlayıp resmi teklifini iletmesi bekleniyor.

Bu sezon Bergamo ekibiyle 16 maça çıkan yıldız futbolcu 3 gol, 1 asiste imza attı. Lookman'ın kontratı 2027 yılında sona erecek.

Fenerbahçe transferde gaza bastı... PSV'nin Hollandalı orta sahası Joey Veerman ile kişisel şartlarda anlaşma sağlayan, Hollanda ekibiyle yaptığı görüşmelerde de son aşamaya gelen Kanarya, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı transfer ederek 2. bombayı patlatmayı hedefliyor. Nijerya Milli Takımı ile afrika Uluslar Kupası'nda bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeriyle görüşen ve sözleşme şartları hakkında bilgi alan Sarı- Lacivertli yönetimin kısa süre içinde Atalanta ile temaslara başlayıp resmi teklifini iletmesi bekleniyor. Bu sezon Bergamo ekibiyle 16 maça çıkan yıldız futbolcu 3 gol, 1 asiste imza attı. Lookman'ın kontratı 2027 yılında sona erecek.

DIŞ SAHADA 5. GALİBİYET

Fenerbahçe bu sezon 9. deplasmanda 5. galibiyetini elde etti. Sarı- Lacivertliler daha önce de G.Birliği, Gaziantep, Beşiktaş ve Ç.Rizespor'u deplasmanda yenmişti.