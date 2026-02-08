Mersin–Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya iniyor: Yılda 3,1 milyon yolcu taşınacak

Hızlı Özet Göster Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesiyle seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini açıkladı.

Saatte 200 kilometre hıza ulaşacak hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve 37,1 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu, proje genelinde yüzde 85 ilerleme sağlandığını belirtti.

Projenin yapım çalışmalarının 2028 yılında tamamlanması planlanıyor.

Hızlı tren hattı, Gaziantep sanayisinin ürünlerini Mersin Limanı'na daha hızlı ulaştıracak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut 361 kilometrelik güzergahın 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, "6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz"dedi. Gaziantep Mersin'e yüksek hızda bağlanacak

Hızlı trenle Mersin–Gaziantep 2 saat 15 dakika MERSİN–GAZİANTEP ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA İNECEK Uraloğlu, 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı kapsamında mevcut altyapının hızlı trene uygun hâle getirileceğini ve ilave yeni hatların inşa edileceğini belirterek, hattın hem yolcu hem de yük taşımacılığına elverişli, elektrikli ve sinyalli şekilde hizmete alınacağını ifade etti.