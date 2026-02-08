İYİ Parti'de 28 Şubat zihniyeti! AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e çirkin saldırı: Mehmet Emin Korkmaz gözaltında

İYİ Parti kurucularından Mehmet Emin Korkmaz, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ün başörtüsü ve şalvarını hedef alan paylaşım yaptı ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.

Akgün'ün fotoğrafını paylaşarak nefret kusan Mehmet Emin Korkmaz, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban. AKP'ye de böylesi yakışır, ne günlere kaldık; hakikaten, katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya; Belediye, kimlere kalmış! Vallahi, benim annem bundan İYİ yönetir, en azından kılığı kılık, tahsili var!" ifadelerini kullanarak Anadolu insanını ve kıyafetlerini aşağılamaya yeltendi.







SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ün kıyafetine yönelik sosyal medya paylaşımı sonrası gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuya ilişkin açıklama geldi.



Tunç, "Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.





BAKAN GÖKTAŞ: HUKUKİ SÜRECE MÜDAHİL OLACAĞIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Üç dönemdir milletimizin oylarıyla seçilen Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'ü hedef alarak yapılan bu ahlaksız saldırı; yalnızca bir belediye başkanına değil, emeğiyle ayakta duran, çalışan, üreten, ülkemize değer katan milyonlarca kadına ve doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlıktır. Kadınlara yönelen bu hadsiz ve kendini bilmez zihniyeti asla kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz. Sadece kişisel bir saldırı değil aynı zamanda suç teşkil eden bu eylem için başlatılan hukuki sürece müdahil olacağız"dedi.









"HUKUKİ ZEMİNDE HESAP SORACAĞIZ"



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti'ye "Gerekeni yapın" çağrısında bulunup hukuki zeminde hesap soracaklarını duyurdu.



Çelik şu ifadeleri kullandı:



Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'e en içten selamlarımızı gönderiyoruz.

Başkanımıza dönük zehirli dili kınayan toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Nefret diline karşı her kesimden ve görüşten kadın vatandaşlarımızın ortak hassasiyeti ayrıca kıymetlidir.

Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz.

Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız.

İyi Parti'nin bu nefret odağına karşı gerekeni yapmasını bekliyoruz.