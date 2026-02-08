İYİ Parti'de 28 Şubat zihniyeti! AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e çirkin saldırı: Mehmet Emin Korkmaz gözaltında
İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’e başörtüsü ve şalvarı üzerinden hedef gösterdi. Tepki çeken skandal paylaşımın ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatılan Korkmaz, gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır" dedi. Bakan Göktaş da hukuki sürece müdahil olacaklarını duyurdu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Hukuki zeminde hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.
- İYİ Parti kurucularından Mehmet Emin Korkmaz, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ün başörtüsü ve şalvarını hedef alan paylaşım yaptı ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
- İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Mehmet Emin Korkmaz'ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, başlatılan hukuki sürece müdahil olacaklarını belirtti.
- Mehmet Emin Korkmaz, tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.
İYİ Parti'de 28 Şubat kafası hortladı. Partinin kurucuları arasında yer alan Mehmet Emin Korkmaz, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e başörtüsü ve şalvarı üzerinden hedef tahtasına koydu.
Çirkin sözler sarf etti.
İYİ PARTİLİ KORKMAZ'DAN SKANDAL PAYLAŞIM
Akgün'ün fotoğrafını paylaşarak nefret kusan Mehmet Emin Korkmaz, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban. AKP'ye de böylesi yakışır, ne günlere kaldık; hakikaten, katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya; Belediye, kimlere kalmış! Vallahi, benim annem bundan İYİ yönetir, en azından kılığı kılık, tahsili var!" ifadelerini kullanarak Anadolu insanını ve kıyafetlerini aşağılamaya yeltendi.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ün kıyafetine yönelik sosyal medya paylaşımı sonrası gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuya ilişkin açıklama geldi.
Tunç, "Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.
BAKAN GÖKTAŞ: HUKUKİ SÜRECE MÜDAHİL OLACAĞIZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Üç dönemdir milletimizin oylarıyla seçilen Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'ü hedef alarak yapılan bu ahlaksız saldırı; yalnızca bir belediye başkanına değil, emeğiyle ayakta duran, çalışan, üreten, ülkemize değer katan milyonlarca kadına ve doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlıktır. Kadınlara yönelen bu hadsiz ve kendini bilmez zihniyeti asla kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz. Sadece kişisel bir saldırı değil aynı zamanda suç teşkil eden bu eylem için başlatılan hukuki sürece müdahil olacağız"dedi.
"HUKUKİ ZEMİNDE HESAP SORACAĞIZ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti'ye "Gerekeni yapın" çağrısında bulunup hukuki zeminde hesap soracaklarını duyurdu.
Çelik şu ifadeleri kullandı:
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'e en içten selamlarımızı gönderiyoruz.
Başkanımıza dönük zehirli dili kınayan toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
Nefret diline karşı her kesimden ve görüşten kadın vatandaşlarımızın ortak hassasiyeti ayrıca kıymetlidir.
Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz.
Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız.
İyi Parti'nin bu nefret odağına karşı gerekeni yapmasını bekliyoruz.
AK PARTİ'DEN TOKAT GİBİ YANIT: "SİZİN KİBRİNİZ BİZİ YENEMEYECEK"
İYİ Partili ismin bu hadsiz çıkışına AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'tan tokat gibi bir yanıt geldi. Albayrak, kıyafet üzerinden yapılan bu saldırının aslında milletin iradesine yapıldığını belirterek, "Anadolu kadınının şalvarını ve geleneksel kıyafetini 'cahillik' sanan bu üstenci zihniyet, aslında kendi cehaletini sergilemiştir. 3 dönemden bu yana Mihalgazili hemşehrilerimizin oylarıyla seçilmiş bir başkana kılık ve kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin değerlerine hakaret etmektir. Milletin iradesini ve kıyafetini hedef alan bu hadsiz dili kınıyoruz. Bu toprakların özüyle kavga edenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur. Sizin kibriniz, bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek! Kenef ağızlı bu tiplere karşı Zeynep Akgün başkanımızın her daim yanındayız" sözleriyle Anadolu irfanının bu karanlık zihniyete geçit vermeyeceğini vurguladı.
TEPKİLERİ GÖRÜNCE HESABINI KAPATTI
Milletin değerlerini ve kıyafetini hedef alan Mehmet Emin Korkmaz'ın skandal paylaşımı, sosyal medyada büyük bir öfke dalgasına neden oldu. Vatandaşların ve siyaset dünyasının sert tepkileriyle köşeye sıkışan İYİ Partili Korkmaz, yaptığı hakaretlerin arkasında duramayarak çareyi sosyal medya hesabını tamamen kapatmakta buldu.
KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ
İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıyafet tercihleri üzerinden insanları aşağılamaya çalışmak ancak aşağılık insanların yapacağı bir edepsizliktir. Seçme ve seçilme hakkına büyük bir cumhuriyet kazanımı olarak Atatürk'le birlikte kavuşan Türk kadını, hangi kıyafeti tercih ederse etsin, isterse dünyayı yönetebilir. Görüşümüz ve duruşumuz budur. Bu hadsiz ifadeleri kullanan şahıs tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Mihalgazi Belediye Başkanı kıymetli Zeynep Akgün'e, maruz kaldığı edepsizlikle ilgili gönülden desteğimizi iletiyoruz" dedi.