Aslan çok farklı! Rizespor - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 21. haftası Rize'de devam etti. Lider Galatasaray, Rizespor'un konuğu oldu. Sarı kırmızılılar, zorlu deplasmandan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte yaşananlar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaştı.
Gol perdesini Noa Lang'ın asistinde Barış Alper Yılmaz açtı. İlk yarı bu sonuçla bitti. İkinci devrede sahneye çıkan milli yıldız bu kez Yunus Akgün'ün ağları havalandırmasına yardımcı oldu.
Son sözü ise süper yıldız Victor Osimhen söyledi.
Cimbom karşılaşmadan galibiyet ve 3 golle ayrılarak puanını 52'ye yükseltti. Gelecek hafta Eyüpspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasında oluşan karambolde ceza sahasının dışına seken topla buluşan Sara'nın vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
19. dakikada Noa Lang'ın sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Barış Alper Yılmaz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
45+1. dakikada Taha Şahin'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe pasını Olawoyin'e bıraktı. Olawoyin'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
RİZE DEPLASMANINDA YENİ TRANSFERLERLE SAHADA
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey karşılaşmanın kamp kadrosunda yer aldı.
NOA LANG İLK 11'DE
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısına Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.
GALATASARAY'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ
Sarı-kırmızılı ekipte Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina ise sarı kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Leroy Sané ile Ahmed Kutucu da karşılaşmada forma giyemeyen isimler arasında yer aldı.
Yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
RİZESPOR'DA 2 YILDIZ YOK
Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor, Galatasaray karşısına Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan Antalyalı, Mithat Pala, Olawoyin, Laçi, Mihaila ve Sowe ilk 11'iyle çıktı. Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Alikulov ve Augusto, maç kadrosunda yer almadı.
TRİBÜNLER DOLDU, MESAJ VERİLDİ
Çaykur Rizespor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken, Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan deplasman tribününü tamamen doldurdu. Mücadele öncesinde iki takım futbolcuları sahaya "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazılı pankartla çıkarak anlamlı bir mesaj verdi.
NOA LANG'DAN AÇILIŞ BARIŞ'TAN 2 GOL KATKISI
Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği golü Barış Alper Yılmaz kaydetti. Cimbom'un yeni trasnferi Noa Lang, ortayı yapan isim olurken ilk asistini de gerçekleştirdi. Milli yıldız Barış, ikinci golde de bu kez Yunus Akgün'ü topla buluşturdu ve sarı kırmızılılar adına farkı ikiye çıkardı.
Cimbom, Süper Lig'de en az iki kafa golü attığı son 4 maçın 3'ünde rakibi Rizespor'du.