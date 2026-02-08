Aslan çok farklı! Rizespor - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU

Barış Alper Yılmaz (AA) NOA LANG İLK 11'DE Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısına Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

Victor Osimhen (AA) GALATASARAY'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ Sarı-kırmızılı ekipte Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina ise sarı kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Leroy Sané ile Ahmed Kutucu da karşılaşmada forma giyemeyen isimler arasında yer aldı. Yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Barış Alper Yılmaz (AA) RİZESPOR'DA 2 YILDIZ YOK Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor, Galatasaray karşısına Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan Antalyalı, Mithat Pala, Olawoyin, Laçi, Mihaila ve Sowe ilk 11'iyle çıktı. Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Alikulov ve Augusto, maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray gelecek hata Eyüpspor ile karşılaşacak (AA) TRİBÜNLER DOLDU, MESAJ VERİLDİ Çaykur Rizespor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken, Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan deplasman tribününü tamamen doldurdu. Mücadele öncesinde iki takım futbolcuları sahaya "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazılı pankartla çıkarak anlamlı bir mesaj verdi.