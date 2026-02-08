"Candy Crush" Beşar! Esad 'bağımlı' çıktı... Halep düşerken Putin böyle uyardı: "Tek çıkış yolun Erdoğan"

Hızlı Özet Göster Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık 2024'te sona erdi ve Beşar Esad Moskova'ya kaçtı.

Rus lider Putin, Halep düşerken Esad'a savaşı yürütemeyeceğini söyleyerek Erdoğan'la anlaşma yapmasını önerdi.

Esad'ın yakın çevresi onu kibirli, gerçeklikten kopuk ve zamanının çoğunu Candy Crush oynayarak geçiren biri olarak tanımladı.

Esad, Halep düştüğünde Moskova'da bulundu, ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçtu.

Esad, Şam'dan kaçarken yardımcılarına askerlerin yolda olduğuna dair yalan söyledi ve şoförü ile oğluyla minibüsle kaçtı.

Suriye'de 61 yıllık BAAS ve Esad zulmü 8 Aralık 2024 devrimi ile sona erdi.



Muhaliflerin Hama, Humus ve Halep'i ele geçirip Şam'ın kapısına dayanmasıyla birlikte katil Beşar Esad, ardına bile bakmadan kaçtı. Ruslar aracılığıyla Moskova'ya gitti.



Suriye halkından çaldığı paralarla Moskova'da gününü gün eden Esad'ın çocukları da Rusya burjuvasında boy gösteriyor.





Öte yandan Esad'ın Şam'dan kaçışına ilişkin yeni detaylar belli oldu.



ABD merkezli The Atlantic'te Esad rejimi subayları, Hizbullah milisleri ve İsrail yetkililerinden yola çıkarak Esad'la ilgili dikkat çeken bir makale yayımlandı.









CANDY CRUSH BAĞIMLISI ÇIKTI: "KİBİRLİ, SEKS VE VİDEO OYUNLARI TAKINTILI"



Esad'ın yakın çevresi Esad'ı kibirli, seks ve video oyunları takıntılı, gerçeklikten kopuk bir lider olarak tanımladı.



Suriye diktatörünün zamanının çoğunu Candy Crush oynayarak geçirdiği öğrenildi.



Devrimcilerin Kasım 2024'te Halep'in kapısına dayandığında Esad'ın oğlunun doktora tezi için Rusya'da olduğu ifade edildi. Halep'in savunması çökerken Esad'ın Moskova'da bulunması rejim askerlerini dehşete düşürdü.