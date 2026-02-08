Pedofili Jeffrey Epstein'e Victoria’s Secret finansmanı! Para işleri mankenler üzerinden mi yürüdü? Taşın altından İsrail de çıktı

Belgelerde Victoria's Secret'ın sahibi Les Wexner ile Epstein arasındaki şüpheli finansal ilişkiler ve Ghislaine Maxwell üzerinden İsrail istihbaratı MOSSAD ile bağlantı iddiaları öne çıkıyor.

Bill Clinton, Donald Trump ve Prens Andrew gibi tanınmış kişilerin adının geçtiği dosyalarda, Epstein'in reşit olmayan kız çocuklarına yönelik organize bir istismar ve insan ticareti sistemi kurduğu belirtiliyor.

ABD'de cinsel istismar suçlamasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilgili açıklanan milyonlarca belge, siyaset ve iş dünyasından ünlü isimlerin dahil olduğu küresel bir suç ağını ifşa etti.

Açıklananlar buzdağının görünen kısmı yani. Belgeler, Epstein'in işlediği suçların boyutunu ortaya koyarken, ölümüne ilişkin soru işaretlerini de daha görünür hale getirdi. Belgelerin en çarpıcı tarafı Epstein'in kurduğu kirli ilişki ağının genişliği... Kraliyet aileleri, Batılı başbakanlar, Nobelciler, Oscarlı isimler, dünyaca ünlü markaların patronları, finans dünyası ve dahası... Aralarında kullandıkları dil tam anlamıyla "çürümüş ve iğrenç..."

ABD'de reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilgili yaklaşık 6 milyon dosyadan 3 milyon dosyanın kamuoyuna açılması, dünyayı salladı.

Victoria's Secret'ın sahibi Les Wexner ile Epstein arasındaki sıra dışı ilişki ortaya çıktı. Epstein 1990-2000 yılları arası Wexner'ın danışmanlığını yapmış ve bu görevini mankenlere daha rahat ulaşmak için kullanmış. (Fotoğraflar Sabah Gazetesi ve Takvim.com.tr arşivden alınmıştır.)

Peki tüm bu iddialara ve belgelere ABD kamuoyu nasıl bakıyor? Kimlerin adı geçiyor? Trump'ın başı dertte mi?

BELGELERİN HEPSİ AÇIKLANMADI

ABD'de yapılan kamuoyu yoklamaları, toplumun büyük bölümünün resmî intihar açıklamasına ikna olmadığını gösteriyor. Anketlere göre Amerikalıların yaklaşık üçte ikisi, Epstein'in ölümüyle ilgili hükümetin tüm gerçekleri açıklamadığına inanıyor. Bu durum, Epstein dosyasının yalnızca adli değil, aynı zamanda siyasal ve kurumsal bir güven krizine dönüştüğünü ortaya koyuyor. ABD'de halkın yaklaşık %75'i tüm Epstein dosyalarının yayımlanmasını istiyor (PBS/ Newshour anketi). CNN ve YouGov anketlerinde çoğu Amerikalı, hükümetin hala önemli bilgileri sakladığını düşünüyor.