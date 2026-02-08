Beşiktaş - Alanyaspor | SÜPER LİG CANLI
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Beşiktaş evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılar, 5 maçtır yenemediği rakibini bu kez mağlup etmek ve yeni yıldızlarıyla birlikte taraftarını sevindirmek amacında. Beşiktaş - Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
- Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u kendi sahasında ağırlıyor.
- Beşiktaş 36 puanla 5. sırada yer alırken, Alanyaspor 22 puanla 10. sırada bulunuyor.
- Beşiktaş'ta Kristjan Asllani kırmızı kart, El Bilal Touré ise sarı kart cezalısı olarak forma giyemiyor.
- Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda son 12 resmi maçta yenilgi almadı.
- İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 19 maçta Beşiktaş 10, Alanyaspor 4 galibiyet aldı.
Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor'u ağırlıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş:Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cengiz, Cerny, Hyeongyu Oh.
Corendon Alanyaspor:Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang Ui Jo, Güven.
PUAN DURUMU VE MAÇ ÖNCESİ TABLO
Ligde geride kalan 20 haftada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, topladığı 36 puanla 5. sırada bulunuyor. Akdeniz temsilcisi Alanyaspor ise 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 22 puan topladı ve averajla 10. basamakta yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ ZORUNLU EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte Alanyaspor karşılaşması öncesinde iki futbolcu forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Kristjan Asllani, bu maçta görev yapamıyor. Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen El Bilal Touré de Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer almıyor.
ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların Alanyaspor karşısında kart görmeleri halinde 22. haftada oynanacak RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşeceği belirtildi.
İÇ SAHADA SERİ PEŞİNDE
Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında oynadığı son üç karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ve Kayserispor maçlarını 1-0, geçen hafta ise Konyaspor karşılaşmasını 2-1 kazanmayı başardı. Beşiktaş, Alanyaspor karşısında da galip gelerek iç sahadaki galibiyet serisini dört maça çıkarmayı hedefliyor.
YENİLMEZLİK SERİSİ 12 MAÇA ÇIKTI
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 12 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş, bu süreçte ligde 9, kupada ise 3 maça çıkarken, yaklaşık üç aydır yenilgi yüzü görmedi.
EN BÜYÜK KOZ ORKUN KÖKÇÜ
Beşiktaş'ta Alanyaspor karşısındaki en önemli isimlerden biri kaptan Orkun Kökçü olacak. Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında, Türkiye Kupası'nda ise Kocaelispor karşısında gol atan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 25 maçta görev aldı. Orkun, attığı 3 golün yanı sıra son haftalardaki formuyla teknik heyetin en güvendiği isimler arasında yer alıyor.
REKABETTE 20. RANDEVU
Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 19 maçta Beşiktaş 10 galibiyet elde ederken, Alanyaspor 4 kez kazandı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 35, Alanyaspor ise 21 gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇTA KAZANAMADI
Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile oynadığı son 5 lig maçında galibiyet elde edemedi. Bu sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-0 kazandı. Beşiktaş, rakibi karşısındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.
DOLMABAHÇE'DE ÜSTÜNLÜK KARTAL'DA
İki takım, İstanbul'da 10. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, bu maçlarda galibiyetlerde 7-1 üstünlük sağladı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda Beşiktaş 21, Alanyaspor 7 gol attı.